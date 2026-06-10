FUTFEST Saltillo 2026: Más de 120 actividades culturales y deportivas

Saltillo, Coah.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses y a quienes visitan la ciudad a disfrutar este jueves del arranque del FUTFEST Saltillo 2026, un espacio que ofrecerá actividades deportivas, culturales, recreativas y de entretenimiento en torno a la máxima fiesta del fútbol mundial.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que este festival, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte, donde se ofrecerán más de 120 actividades para personas de todas las edades.

"Queremos que las familias vivan la emoción del fútbol en un ambiente de convivencia y diversión. Hemos preparado un espacio con actividades para todas las edades para que disfruten esta gran fiesta deportiva", señaló González Rodríguez.

Las puertas del recinto abrirán a las 11:00 de la mañana para recibir a las y los asistentes; posteriormente, a las 12:00 horas se transmitirá la ceremonia inaugural del torneo mundialista y, a la 1:00 de la tarde, el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. Más tarde, a las 8:00 de la noche, se proyectará el partido entre Corea del Sur y Chequia, como parte de la jornada inaugural del certamen.

Además de la transmisión de los partidos en pantallas gigantes, las y los asistentes podrán disfrutar de activaciones temáticas, restaurantes y venta de alimentos, juegos mecánicos, concursos, exhibiciones culturales y artísticas, así como diversas dinámicas relacionadas con el fútbol.

Como parte de la programación se presentarán agrupaciones musicales reconocidas a nivel regional y nacional, además de torneos deportivos y actividades recreativas que complementarán la experiencia para quienes asistan al Biblioparque Norte. Los conciertos se realizarán los viernes y sábados a las 10:00 de la noche, mientras que los domingos iniciarán a las 9:00 de la noche.

Los eventos y actividades del FUTFEST Saltillo 2026 tendrán un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de la plataforma digital tickettogo.com.mx. Los boletos también estarán disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

A lo largo del FUTFEST Saltillo 2026 se transmitirán 50 partidos del certamen mundialista, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar de la máxima justa futbolística internacional.

Con la suma de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, la ciudad ofrecerá más de 400 actividades culturales, recreativas, deportivas, artísticas y turísticas durante este periodo, en el marco de la celebración por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo del FUTFEST Saltillo 2026, estará prohibido el ingreso con armas de fuego o réplicas, explosivos, objetos punzocortantes como navajas, cuchillos o tijeras, pirotecnia, fuegos artificiales, aerosoles, cadenas largas o joyería profesional pesada.

Tampoco se permitirá el acceso con alimentos y bebidas externas, ya sean alcohólicas o no alcohólicas, drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como medicamentos de venta libre. Los medicamentos únicamente podrán ingresar con receta médica vigente que justifique su uso.

De igual manera, no podrán ingresar personas con mochilas o bolsos que superen los 30 por 30 centímetros, paraguas o sombrillas, trípodes, selfie sticks o cualquier objeto que pueda obstruir la visibilidad de otros asistentes.

También estará restringido el acceso con cámaras fotográficas profesionales, equipo profesional de grabación, drones, computadoras portátiles, iPads o tabletas electrónicas de gran tamaño, apuntadores láser y luces químicas.