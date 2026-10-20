Expo Coahuila busca ser sede de evento educativo nacional en 2027

SALTILLO, Coah. - Expo Coahuila busca convertirse en sede de un evento educativo de alcance nacional en 2027, mediante gestiones del Gobierno del Estado, el Municipio de Saltillo y representantes del sector educativo.

María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana y Proyectos de Innovación Social del Gobierno de Coahuila, informó que el proyecto continúa en desarrollo y todavía no puede darse a conocer públicamente.

Explicó que las gestiones buscan concretar una iniciativa dirigida al sector educativo que contribuya a generar derrama económica para la entidad.

La funcionaria detalló que representantes encargados de recorrer distintos estados cada año para evaluar posibles sedes ya visitaron las instalaciones de Expo Coahuila y realizaron un reconocimiento del recinto.

Indicó que el lugar fue considerado como una opción principal para albergar el encuentro, mientras continúan las gestiones para que Saltillo sea elegido como sede.

Cepeda señaló que existe interés en aprovechar la infraestructura de Expo Coahuila para atraer diferentes actividades y eventos, aunque aclaró que no está involucrada directamente en la coordinación de este recinto.

Cuestionada sobre el futuro de la Feria de Saltillo y las versiones de que el Rodeo Saltillo podría convertirse en el evento central de esa celebración, la funcionaria indicó que no cuenta con información al respecto y señaló que los responsables de Expo Coahuila pueden ofrecer detalles sobre ese tema.