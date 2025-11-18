Uber Eats celebra ocho años de servicio en Saltillo: un aliado local

SALTILLO, COAHUILA.– Uber Eats cumplió ocho años de operación en Saltillo, consolidándose como una de las plataformas de reparto más utilizadas en la región y un aliado para el desarrollo económico local.

Desde su llegada, la aplicación ha ampliado la oferta gastronómica disponible para la ciudadanía, al mismo tiempo que fortalece a los restaurantes y genera oportunidades de ganancias para repartidores.

¿Qué ocurrió?

A lo largo de este periodo, más de 300 establecimientos saltillenses se han sumado al ecosistema de Uber Eats, desde pequeñas cocinas hasta marcas consolidadas. La empresa reconoció que la capital coahuilense ha sido clave en su expansión en el norte del país, tanto por su dinamismo comercial como por la rápida adopción tecnológica de sus habitantes.

"Saltillo ha sido fundamental para el crecimiento de Uber Eats en México. Ver cómo los restaurantes locales han crecido con la plataforma, cómo los usuarios nos eligen en sus momentos cotidianos y cómo los repartidores encuentran oportunidades, es un orgullo enorme para nosotros" comentó Daniel Colunga, director general de Uber Eats México.

¿Cuáles son los platillos más solicitados?

De acuerdo con datos de la plataforma, los tres platillos más solicitados en Saltillo durante estos años son la pizza, las hamburguesas y las bebidas como café y té. Estas preferencias se mantienen constantes tanto entre familias como entre usuarios que ordenan para consumo individual.

El periodo con mayor actividad se concentra entre las 18:00 y las 21:00 horas, principalmente los viernes, sábados y domingos. Estas franjas horarias confirman el papel de la app como acompañante de las noches de descanso, reuniones y planes de fin de semana.

¿Qué días son los más activos en la plataforma?

Los días con mayor uso en Saltillo son el Día de las Madres, San Valentín y el Super Bowl, fechas en las que los usuarios recurren a Uber Eats para resolver comidas familiares, reuniones o antojos de último minuto.

La plataforma informó que más del 60 por ciento de los negocios con los que colabora a nivel nacional son pequeñas y medianas empresas. Para impulsar su crecimiento, Uber Eats ofrece herramientas como Ads Manager y paneles de analítica que permiten a los restaurantes ajustar su oferta, tomar decisiones basadas en datos y atraer más clientes.

"Cumplir ocho años en Saltillo significa crecer junto a quienes confían en nosotros todos los días. Este aniversario es una oportunidad para agradecer, pero también para invitar a más restaurantes a sumarse a la plataforma y descubrir lo que pueden lograr con nuestras herramientas y tecnología", concluyó Colunga.