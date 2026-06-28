Coahuila lanza distintivo +Feliz para promover salud mental en el trabajo

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila implementará el distintivo +Feliz, un reconocimiento dirigido a organizaciones que desarrollen acciones sistemáticas, medibles y sostenidas para la prevención, el cuidado y el fortalecimiento de la salud mental de sus colaboradores.

La estrategia será impulsada de manera conjunta por la Oficina Inspira, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, como parte del Gran Programa de Salud Mental promovido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López.

Rodríguez López señaló que el distintivo +Feliz representa una nueva etapa dentro de la estrategia estatal de salud mental, al extender las acciones de prevención y atención a los centros de trabajo. "Queremos que cada vez más empresas cuenten con personal calificado para responder ante situaciones de crisis, conozcan las rutas de atención disponibles y tengan la capacidad de detectar señales de alerta antes de que un problema se agrave", expresó.

Indicó que, tras fortalecer la atención a la salud mental en comunidades, instituciones educativas, servicios de salud, corporaciones de seguridad y programas dirigidos a mujeres, ahora se busca incorporar esta visión en los entornos laborales.

Como parte de su implementación, el programa +Feliz ya fue presentado en las regiones Sureste, Centro-Carbonífera y Norte de Coahuila, donde participaron alrededor de 100 organizaciones de los sectores público, privado y social.

El objetivo es evaluar y reconocer a instituciones que promuevan prácticas de cuidado integral y salud mental en el ámbito laboral, además de incentivar la creación de programas internos orientados al bienestar emocional de sus trabajadores. La iniciativa también busca sensibilizar a empleadores y directivos sobre la importancia de la salud mental como un factor clave para la productividad, la permanencia del talento y la construcción de ambientes laborales saludables.

Asimismo, contempla acciones para reducir riesgos psicosociales, fortalecer entornos protectores y fomentar la corresponsabilidad entre los sectores público y privado en la prevención de trastornos mentales y problemas asociados al estrés laboral.

Las organizaciones elegibles para obtener el distintivo pertenecen a diversos sectores, entre ellos el público, educativo, industrial, productivo, social y comunitario. Paola Rodríguez destacó que el propósito va más allá de entregar un reconocimiento, al buscar la creación de una red de centros de trabajo capaces de detectar, acompañar y canalizar oportunamente a las personas que requieran apoyo especializado en materia de salud mental.