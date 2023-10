Golpe artero eliminación de fideicomisos

SALTILLO, COAH.- Eduardo Olmos, Presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado de Coahuila, calificó como un golpe artero al hecho de que el Gobierno Federal pretenda eliminar los fideicomisos del Poder Judicial Federal y previó que dichas acciones tendrán un impacto negativo en la impartición de la certeza jurídica.

"Es lamentable lo que hace el Gobierno Federal, históricamente el Poder Judicial no se había visto trastocado por los "vaivenes" de la política, pero sin duda nos encontramos en el sexenio de los recortes presupuestales en cada uno de los rubros, instancias, dependencias y organismos luego de que Morena encontró esa vía para someter a los gobiernos estatales y ahora lo hacen en contra del Poder Judicial", expresó el Diputado Local.

Olmos añadió que lo que el país realmente requiere es una Suprema Corte de Justicia fortalecida e independiente; sin embargo, la intención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para recortarles los recursos impactará directamente en la impartición de la justicia.

Cabe señalar que por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la desaparición o recortes de los fideicomisos del Poder Judicial no debería afectar a los trabajadores de ese órgano de gobierno, como han afirmado autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "No creo yo que afecte en nada ese fideicomiso que está en cuestión. Prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos".

La iniciativa de ley de Morena en la Cámara de Diputados fue aprobada el pasado 10 de octubre y expone la necesidad de aplicar recortes a 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por un monto superior a los 15,000 millones de pesos.