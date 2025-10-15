Gobierno Municipal de Saltillo embellece lago de la Alameda Zaragoza

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes de mejora y rehabilitación de espacios públicos, personal del programa municipal "Aquí Andamos" lleva a cabo trabajos intensivos de limpieza y mantenimiento en el lago principal de la Alameda Zaragoza, uno de los puntos recreativos más emblemáticos de la ciudad.

Las labores, que iniciaron esta semana, contemplan una limpieza profunda del cuerpo de agua, con la finalidad de retirar sedimentos acumulados, basura, maleza y residuos orgánicos que afectan la imagen y funcionalidad del lugar. Además, se realiza la aplicación de pintura especializada en el recubrimiento interno del lago, con el objetivo de crear una superficie más resistente, duradera y estética, que contribuya al mantenimiento a largo plazo de este espacio.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y fomentar la convivencia familiar, al tiempo que se garantiza un entorno limpio y seguro para quienes visitan la Alameda.

Se prevé que las labores continúen durante los próximos días, por lo que el área permanecerá parcialmente restringida, con el fin de facilitar los trabajos del personal operativo. De acuerdo con estimaciones del municipio, será la próxima semana cuando el lago vuelva a estar en condiciones óptimas para el disfrute de las familias saltillenses y de visitantes de otras regiones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando en el rescate, dignificación y mantenimiento de los espacios públicos que forman parte de la identidad de Saltillo.