Cierre de calles en Zona Centro de Saltillo por fiesta patronal en iglesia San Francisco

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el cierre de calles en la Zona Centro de Saltillo con motivo de la fiesta patronal en la iglesia San Francisco.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que a partir de las 00:00 horas del viernes 03 de octubre y hasta las 24:00 horas del 04 de octubre, permanecerán cerradas las siguientes calles:

Juárez, en su tramo de Arteaga a Bravo; General Cepeda en su cruce con Castelar hasta la calle de De La Fuente; así como las calles aledañas a la iglesia San Francisco como la calle de Guerrero y prolongación Ateneo hasta Arteaga.

Banda Alemán informó que se llevará a cabo un operativo de prevención y vialidad por lo que se exhorta a los automovilistas a utilizar rutas alternas o extremar sus medidas de precaución en ese sector.

Exhortó a las personas que asistan a la celebración a redoblar el cuidado de niñas, niños y adultos mayores.

La directora de Tránsito recordó a la ciudadanía que los oficiales de la Comisaría de Seguridad estarán presentes para brindar protección en ese sitio y alrededores.

La circulación se reanudará a la normalidad el domingo 05 de octubre, añadió.