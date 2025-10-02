Intensifican Limpieza en Arroyos de Saltillo para Prevenir Inundaciones

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir inundaciones y mantener espacios más seguros y limpios, cuadrillas municipales del gobierno de Javier Díaz González intensificaron sus acciones de limpieza y deshierbe en distintos arroyos de la ciudad.

Personal del programa "Aquí Vamos" realizaron trabajos de retiro de maleza, basura y escombro acumulado en cauces naturales, así como la poda de vegetación que obstruye el flujo del agua durante la temporada de lluvias.

El tramo del arroyo llamado comúnmente como "Santiaguito", que se ubica en la colonia Valle de las Flores Popular, fue atendido por personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por petición de las y los vecinos del sector.

Este cauce natural de agua se ubica entre las calles Mirador, entre avenida Del Rosal y Héroes del 47, en el poniente de Saltillo.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estas labores forman parte de un programa permanente de mantenimiento preventivo, el cual busca reducir riesgos para la población que habita cerca de los arroyos, además de mejorar la calidad de vida en la comunidad.

De manera simultánea, brigadas municipales atendieron con limpieza general y deshierbe el arroyo ubicado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en su cruce con la calle Petra Siller, de la colonia Los Silleres.

Estas acciones se suman a las realizadas por el Gobierno de Saltillo en los distintos tramos de los arroyos que cruzan la ciudad, desde el inicio de la presente Administración.

Saltillo con más arroyos limpios

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo exhorta a la población a evitar arrojar desechos y basura en estos espacios, ya que la acumulación de residuos contribuye al taponamiento de los cauces y representa un riesgo sanitario para la propia comunidad.

Para que la ciudadanía pueda reportar algún servicio público en la localidad, tiene a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, las 24 horas del día.

Con estas labores, el Gobierno Municipal impulsa la cultura del cuidado ambiental y la prevención, al proteger a la población y la infraestructura urbana durante la temporada de lluvias.

Asimismo, para ofrecer mayor seguridad vial a peatones y automovilistas, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" limpiaron y deshierbaron el camellón central del bulevar Morelos, al oriente de Saltillo.