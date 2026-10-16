Maestras de la Guardería Abejitas en Saltillo denuncian descuentos en salarios

SALTILLO, Coah. - Un grupo de 22 maestras de la Guardería Abejitas, Institución Ana Freud, ubicada en Lourdes 1366, en Saltillo, denunció presuntos descuentos injustificados en sus salarios, así como la falta de contratos laborales y recibos de nómina desglosados.

Las trabajadoras señalaron que, por faltar un día, les descuentan hasta el triple, sin que reciban una explicación detallada sobre los montos aplicados.

De acuerdo con su testimonio, solicitaron a la propietaria del establecimiento copias de sus contratos y un desglose de sus nóminas para conocer los conceptos de las deducciones. Sin embargo, aseguraron que no recibieron los documentos y que fueron expulsadas del lugar.

Las maestras afirmaron que la situación no es reciente, sino que se ha prolongado durante años, y que han intentado dialogar con la responsable sin obtener respuestas satisfactorias.

Una de las manifestantes explicó que grabó lo ocurrido con la intención de documentar los hechos y contar con elementos para buscar una solución por la vía legal. Según su versión, la propietaria se sintió amenazada porque estaba registrando la situación.

"Estamos hartas de que nos rebajen injustamente y de que no nos den respuesta", expresaron las trabajadoras, quienes insistieron en la necesidad de conocer los motivos y montos de los descuentos aplicados a sus salarios.

Las inconformes exigieron la entrega de sus contratos y recibos de nómina desglosados, así como una explicación sobre las deducciones. Hasta el momento, no se cuenta con una postura de la administración de la guardería respecto a los señalamientos.