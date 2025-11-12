Estudiantes de Universidad Carolina se suman a la Red de Seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con el propósito de fomentar la cultura de la prevención y fortalecer el vínculo entre las autoridades y la ciudadanía, alrededor de 350 estudiantes de la Universidad Carolina se incorporaron este miércoles a la Red de Seguridad de Coahuila, programa impulsado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La adhesión se llevó a cabo durante la conferencia "A Coahuila lo Cuidamos Todos", impartida por el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, quien expuso los principales retos en materia de seguridad y destacó la importancia de la participación juvenil en la construcción de entornos seguros.

"El Modelo de Seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en cuatro ejes, prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, ha permitido mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras del país", señaló Fernández Montañez ante los estudiantes.

¿Qué actividades se realizaron durante el evento?

Durante el encuentro, los jóvenes conocieron testimonios reales sobre los efectos de las adicciones y participaron en un diálogo abierto para proponer acciones que contribuyan a mejorar la seguridad en sus comunidades.

Como parte de las actividades, la Subsecretaria de Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Gabriela Franyutti, instaló un módulo interactivo donde los asistentes aprendieron sobre los tipos de drogas y los daños que ocasionan. Además, participaron en una dinámica simbólica que consistió en enfrentar a un "monstruo" que representa las adicciones, con el objetivo de promover decisiones de vida saludables.

¿Cuál es la importancia de la participación juvenil?

La Fiscalía destacó que la integración de jóvenes universitarios a la Red de Seguridad refuerza la participación social en la prevención del delito y consolida una alianza ciudadana a favor de la seguridad en todo el estado.

"La seguridad es tarea de todos, y con la participación de los jóvenes, Coahuila sigue construyendo un futuro más seguro y consciente", concluyó Fernández Montañez.