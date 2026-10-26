Hilario González promueve disfraces de santos en Saltillo

SALTILLO, Coah.- El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, invitó a los creyentes a sustituir los disfraces de temática oscura utilizados durante Halloween por atuendos de santos, santas y ángeles para promover los valores positivos y recuperar el sentido religioso de la celebración de Todos los Santos.

El prelado señaló que parroquias y escuelas impulsan actividades como desfiles de la santidad, en los que niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden vestirse como figuras religiosas y conocer sus historias.

"Más que sean de motivos oscuros, malignos, demoníacos, brujas, etcétera, se está proponiendo que sea una fiesta de la santidad; es decir, de los valores positivos, no de las tinieblas, sino de la luz", expresó.

González explicó que las celebraciones de estas fechas tienen una vertiente popular y otra religiosa. Para los católicos, el 1 de noviembre se celebra la solemnidad de Todos los Santos, mientras que el día 2 se conmemora a los fieles difuntos.

Indicó que los disfraces pueden representar a santos y santas de acuerdo con el nombre de cada persona, así como a ángeles, religiosas, reyes y reinas que fueron reconocidos por su santidad.

También mencionó la posibilidad de representar a los mártires mediante túnicas blancas, palmas y otros elementos relacionados con la tradición cristiana.

El obispo agregó que algunas parroquias ofrecen dulces durante estas actividades, como una representación de la gracia de Dios que los santos comparten con los demás.

Sobre el significado de Halloween, recordó que el término proviene de la expresión inglesa All Hallows´ Eve, relacionada con la víspera de Todos los Santos.

En lugar de centrar su mensaje en los posibles riesgos de los disfraces de terror, González dijo preferir una invitación desde los aspectos positivos de la tradición católica, al considerar que los santos son ejemplos de vida que los creyentes pueden imitar.

Respecto al Día de Muertos, destacó que el 2 de noviembre los católicos recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante la oración y la celebración de la Sagrada Eucaristía, además de agradecer a Dios por su presencia y encomendar sus almas a la misericordia divina.