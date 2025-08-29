Último día para aprovechar estímulos fiscales en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera del Gobierno Municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, dio a conocer que este sábado es el último día para aprovechar los estímulos fiscales en los recargos generados por el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, ISAI.

La funcionaria informó que, para aprovechar el beneficio, durante este sábado habrá cajas abiertas en la Presidencia Municipal de Saltillo en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Álvarez Cuéllar informó que el estímulo consiste en el cobro de un peso por cada año de recargos generados, o bien, desde un 20 y hasta un 50 por ciento de descuento en los recargos por año generados.

La Tesorera Municipal recordó que de acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, que fue aprobado por el Cabildo de Saltillo, el estímulo en mención estuvo vigente durante los meses de julio y agosto.

Lissette Álvarez Cuéllar dijo que es una buena oportunidad para que quienes acumulan pendientes en este rubro, puedan ponerse al corriente en sus contribuciones.

La Tesorera agradeció a los contribuyentes cumplidos y dijo que gracias a ellos el Gobierno Municipal de Saltillo cuenta con recursos para brindar servicios públicos de calidad, realizar obras públicas y fortalecer las tareas de seguridad, en beneficio de la ciudadanía.