Jóvenes deportistas participan en visoria de fútbol soccer y clínica de fútbol americano

SALTILLO, COAHUILA.- El impulso del alcalde Javier Díaz González hacia el deporte continúa en la ciudad y durante esta semana se llevaron a cabo una visoria de fútbol soccer y una clínica de fútbol americano en las instalaciones del Biblioparque Sur.

"Es importante brindar los espacios municipales que sean necesarios para llevar a cabo este tipo de actividades que impulsan el deporte entre nuestra niñez y juventud saltillense", señaló Javier Díaz.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, durante dos días se realizó la visoria del equipo de segunda división de fútbol alemán SC Borea Dresden en coordinación con Francisco Maciel y Josué Compeán.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, informó que participaron cerca de 60 niños y jóvenes de entre 10 y 18 años, sin costo alguno para ellos; y los seleccionados serán contactados directamente por el club alemán.

Asimismo, en las mismas instalaciones del Biblioparque Sur se llevó a cabo con éxito la clínica de fútbol americano con el jugador Brendan Langley, quien militó en los equipos Broncos de Denver y Halcones Marinos de Seattle, de la NFL.

"Participaron niñas y niños de entre 8 y 16 años de edad, quienes aprendieron diferentes técnicas por parte de Brendan Langley, que, sin duda, les servirá para su trayectoria deportiva", dijo Edgar Omar Puentes.

Para ello se contó con un costo de inscripción de mil pesos, de los cuales un porcentaje será entregado a la familia del exjugador de los Lobos, Emiliano Aldaco para apoyar en los gastos de hospitalización.

Además, otro porcentaje será entregado a la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo para impulsar este deporte en la ciudad, y el resto para los gastos generados por la actividad.