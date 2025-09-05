Nuevo horario para la Ruta Recreativa en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El director de Salud Pública Municipal en Saltillo, Rubén Rodríguez Lindsay, recordó que a partir de este domingo el horario de la Ruta Recreativa se ajustará para quedar de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El funcionario comentó que este cambio obedece a la entrada de la temporada otoño-invierno, por lo que recomendó a los paseantes tomar en cuenta esta variación en la disponibilidad del paseo dominical.

"Para dar seguimiento a la instrucción del alcalde Javier Díaz González, en cada edición de la Ruta Recreativa se brindan actividades para promover la convivencia familiar, la activación física y la salud preventiva", comentó el doctor Rodríguez Lindsay.

El Director de Salud Pública Municipal recordó que todos los domingos la Ruta Recreativa se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo que está entre las calles Chihuahua y Canadá.

Agregó que las personas tienen la oportunidad de caminar, trotar o correr, también andar en patines o en bicicleta; esto puede ser en modalidad individual, en familia e, incluso, con su mascota.

Rubén Rodríguez Lindsay destacó la importancia de que las personas se alejen de la vida sedentaria y tengan como hábito la activación física, por lo que la Ruta Recreativa ofrece un espacio adecuado para ese fin.