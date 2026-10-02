Feria de la Mujer en Saltillo ofrecerá servicios médicos gratuitos

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer realizará el 18 de octubre la "Pedalea Rosa x Ellas", jornada deportiva que busca concientizar sobre el cáncer de mama y favorecer su detección oportuna.

La actividad comenzará a las 8:00 horas en la Plaza Concordia y estará abierta a todas las personas que deseen participar. Las autoridades invitaron a los asistentes a portar una playera rosa.

Vanessa Fernández Tonone, titular del Instituto Municipal de la Mujer, informó que durante la jornada el Hospital Muguerza apoyará con la programación de citas para mastografías y otros estudios que requieran las mujeres, de manera gratuita.

"Durante esta actividad deportiva y de participación ciudadana va a estar el Hospital Muguerza agendando citas para exámenes de mastografía", señaló.

Como parte de las actividades de prevención, el 27 de octubre se realizará la Feria de la Mujer en el Museo del Desierto, donde se ofrecerán servicios médicos generales, estudios de diagnóstico y apoyos gratuitos.

Entre estos apoyos se contempla la entrega de prótesis mamarias para mujeres que hayan pasado por una mastectomía. Fernández Tonone informó que actualmente se realizan 600 prótesis y que la meta es llegar a mil 200, con el propósito de entregar dos piezas a cada una de 600 mujeres.

Fernández Tonone destacó que la prevención del cáncer de mama comienza con la autoexploración y los chequeos periódicos, debido a que permiten detectar alteraciones de manera oportuna e iniciar un tratamiento a tiempo cuando sea necesario.