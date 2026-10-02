Camión de carne volcado interrumpe circulación en Saltillo

SALTILLO, Coah. - Un tractocamión de la empresa HLSL TRANSP, cargado con varias toneladas de carne, volcó la mañana de este viernes sobre la carretera libre Saltillo-Torreón, a la altura del ejido Plan de Ayala, antes de la caseta de cobro.

El conductor perdió el control de la unidad, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado en los carriles contrarios. El operador resultó ileso tras el accidente.

Luego del percance, pobladores acudieron al sitio con la intención de sustraer parte de la carga; sin embargo, elementos de la Guardia Nacional resguardaron la mercancía.

La circulación se vio afectada en los carriles de Torreón hacia Saltillo mientras se realizaban las maniobras para retirar el tractocamión con apoyo de una grúa.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar para abanderar la zona y prevenir riesgos para los automovilistas.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular por este tramo de la carretera.