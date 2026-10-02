Liliana Salinas promueve convivencia familiar en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, llamó a fortalecer la convivencia familiar y el entorno socioemocional de niñas, niños y adolescentes como parte de las acciones para prevenir situaciones de riesgo y favorecer su desarrollo integral.

La funcionaria señaló que una de las tareas del DIF Coahuila es contribuir a la reconstrucción del tejido social, por lo que consideró necesario prestar atención a las condiciones socioemocionales que prevalecen tanto en las escuelas como en las comunidades.

"La labor del DIF es ayudar a la reconstrucción del tejido social. Tenemos que estar muy al pendiente para ver el contexto socioemocional, tanto en la escuela como de toda la comunidad, que es la parte que nos toca".

Explicó que el propósito es generar condiciones para que niñas, niños y adolescentes crezcan de manera sana y tengan oportunidades para desarrollar sus capacidades.

Para ello, indicó, el DIF Coahuila mantiene programas orientados al fortalecimiento familiar y social, entre ellos Hoy por Mí, Mamá por Ti e Impulsores de Paz, además de acciones coordinadas con Inspira y la Secretaría de Salud, así como Ser Más y Vive Libre Sin Drogas.

"Todos nuestros programas van enfocados siempre al fortalecimiento del entorno familiar y social", afirmó.

Ante las medidas encaminadas a disminuir el uso de dispositivos electrónicos entre menores, Salinas consideró necesario promover actividades que permitan recuperar espacios de convivencia, juego y desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

"Definitivamente tenemos que encontrar que nuestros niños, nuestras niñas puedan desarrollar todas sus habilidades y desafortunadamente el celular limita mucho. Entonces necesitamos que ellos encuentren tiempos para jugar con los demás, para desarrollar sus habilidades sociales, para fortalecer también sus habilidades emocionales, y esto mediante el juego, mediante la convivencia", expresó.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila también destacó la necesidad de fortalecer la convivencia dentro de las familias, al advertir que el uso constante de teléfonos celulares y tabletas puede desplazar los momentos de comunicación.

"Yo creo que ya es muy normal: llegamos a un restaurante y cada quien está con su tablet o con su celular y no hay comunicación", comentó.

Ante esta situación, pidió a madres y padres de familia permanecer atentos a las necesidades de sus hijos y mantener una comunicación cercana que permita identificar oportunamente cualquier circunstancia que pueda afectarles.

"Tenemos que estar atentos de las necesidades de nuestros hijos, de nuestras hijas, estar muy cercanos a ellos para poder detectar cualquier situación", sostuvo.

Salinas señaló que las autoridades no pueden intervenir directamente en la dinámica interna de cada hogar, por lo que consideró indispensable la participación de las familias para establecer relaciones saludables y fortalecer la convivencia.

"Como gobierno no podemos entrar hacia el interior de sus hogares; necesitamos la participación de todos, el que realmente seamos buenos formadores, cercanos a nuestros hijos, a nuestras hijas, detonando estas dinámicas de comunicación y de participación", manifestó.

Agregó que las instituciones mantienen disponibles sus programas para las familias que necesiten orientación o herramientas para atender este tipo de situaciones, mediante acciones coordinadas con otras dependencias.

"Si sienten que les faltan herramientas, o conocer más del tema, háblenos y nosotros estamos para apoyarlos", señaló.

Salinas reiteró que la reconstrucción del tejido familiar y social requiere fortalecer el trabajo desde los hogares y las comunidades, con redes de apoyo capaces de identificar desde etapas tempranas posibles situaciones de riesgo.