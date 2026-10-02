Magaly Hernández pide protección educativa tras ataque en Torreón

SALTILLO, Coah. - Tras el ataque armado registrado en la Secundaria No. 13 de La Unión, en Torreón, la diputada local Magaly Hernández Aguirre urgió al Congreso del Estado a dejar de postergar las iniciativas que ha presentado para fortalecer la protección de las comunidades educativas.

La legisladora expresó su solidaridad con la comunidad educativa del plantel y lamentó que una escuela haya sido escenario de violencia.

"Como maestra, me duele profundamente que una escuela haya sido escenario de violencia", señaló.

Hernández Aguirre recordó que ha presentado la Ley PROTEM, con el propósito de brindar mayor protección, certeza y respaldo a las y los trabajadores de la educación.