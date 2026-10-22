Protección Civil de Coahuila rechaza uso del Hotel La Torre en evento de Halloween

SALTILLO, Coah. - La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila determinó que no es viable utilizar el interior del Hotel La Torre de Saltillo para recibir asistentes durante la fiesta de Halloween Lumina Nights, programada para el 24 de octubre, debido a las condiciones de riesgo que presenta el inmueble.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil estatal, informó que, tras una inspección, se concluyó que la infraestructura del edificio no reúne las condiciones de seguridad necesarias para permitir el ingreso de personas.

"Si hablamos de lo que es la edificación del hotel, la obra civil, no está en condiciones para ser utilizada", señaló.

El funcionario explicó que los organizadores le comunicaron que la celebración se desarrollará exclusivamente en la explanada del inmueble. Precisó que corresponde al municipio de Saltillo determinar los permisos para realizar actividades en ese espacio.

Durán aclaró que la revisión estatal se concentró en las condiciones estructurales y las medidas de seguridad del hotel, por lo que la posibilidad de utilizar la explanada no significa que el interior del edificio pueda abrirse al público.

Además, recomendó mantener clausurada y delimitada la torre para impedir el acceso de los asistentes a las zonas que representan un riesgo.

La inspección se realizó luego de que Protección Civil estatal detectara publicaciones en redes sociales que anunciaban recorridos al interior del hotel. Al consultar a los organizadores, estos señalaron que no tienen previsto realizar visitas dentro del inmueble.

Entre las condiciones observadas, Durán mencionó la existencia de ventanas que ya no cuentan con sus elementos, lo que podría poner en riesgo a las personas que se encuentren en esas áreas.

El subsecretario también indicó que el Gobierno de Coahuila no otorgó autorización para utilizar el interior del inmueble, mientras que el municipio de Saltillo remitió un permiso expedido por Protección Civil municipal para realizar actividades en la explanada.

En la organización del evento también intervienen asuntos relacionados con los espectáculos, la venta de bebidas y el boletaje. Sin embargo, la postura de la autoridad estatal se mantiene: el interior del Hotel La Torre no es viable para recibir visitantes.