Aldo N, un bebé de 45 días, fallece en su hogar

Aldo llegó a una familia que lo esperaba con ilusión. Antes de conocer su rostro, sus padres ya habían preparado cada detalle para recibirlo y compartir con él una nueva etapa junto a su hermano mayor.

El pequeño, hijo de Alexis y Andrea, vecinos de la colonia 10 de Mayo, en Ciudad Frontera, apenas tenía 45 días de nacido cuando su vida terminó de manera inesperada.

Durante el embarazo, su madre fue guardando en fotografías los momentos de aquella espera: ultrasonidos, el baby shower, la revelación de sexo, globos, pastel, zapatitos y otros detalles que acompañaron la llegada del bebé.

En algunas de esas imágenes aparece también su hermano mayor, quien compartió con sus padres la emoción de conocer al nuevo integrante de la familia. Las publicaciones muestran una maternidad marcada por la ilusión de ver crecer a Aldo. Cada fotografía quedó como testimonio de una espera que, para sus padres, representaba el comienzo de nuevos momentos junto a sus hijos.

Ahora, esos recuerdos tienen un significado distinto.

El pequeño Aldo fue encontrado sin reaccionar la mañana de este domingo en el domicilio de su abuela, donde había pasado la noche junto con sus padres. El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia alrededor de las 09:15 horas.

Familiares trasladaron al bebé, identificado como Aldo N, a la Clínica 7 del IMSS, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Andrea N, de 25 años, la familia se encontraba desde el sábado en la vivienda de la abuela, ubicada en la calle Alto Horno 2, de la colonia Praderas del Sur. La madre relató que alrededor de las 04:00 horas amamantó al bebé y posteriormente volvió a hacerlo cerca de las 07:00 horas.

Fue entonces cuando se percató de que el pequeño se encontraba boca arriba y tenía una gorra sobre el rostro. Al moverlo para intentar despertarlo, notó que no reaccionaba y pidió ayuda de inmediato.

Aldo apenas comenzaba su vida. Para sus padres, quedan ahora las fotografías de aquellos meses de espera, los primeros recuerdos de su llegada y la memoria de un hijo que fue profundamente esperado y amado.