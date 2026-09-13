FGE realiza 69 cateos en Múzquiz y la Región Carbonífera

Múzquiz, Coah.- La Fiscalía General del Estado ha cumplimentado 69 cateos en la Región Carbonífera, principalmente en esta ciudad, como resultado de reportes ciudadanos y acciones de investigación.

Acciones de la autoridad

El delegado de la FGE en la Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que estos operativos se realizan por instrucciones del fiscal general del Estado, maestro Federico Fernández Montañez, y mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Precisó que después de Múzquiz, los municipios con mayor número de cateos cumplimentados son Sabinas y Nueva Rosita, acciones que se desarrollan de manera conjunta con los mandos de seguridad de cada localidad.

Detalles confirmados

Garduño Guzmán destacó la coordinación con el Mando Coordinado, a cargo del licenciado José Ponce Sánchez, así como con la Policía de Acción y Reacción (PAR) y el Grupo de Reacción Especial (GREC), para el desarrollo de los operativos.

Explicó que la Policía de Acción y Reacción participa en los actos de investigación que permiten la materialización de los cateos, mientras que elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina también se han sumado a estas acciones.

Impacto en la comunidad

El delegado señaló que los despliegues de seguridad abarcan distintos puntos de la Región Carbonífera, incluidas brechas de Juárez y Progreso, donde las corporaciones mantienen labores preventivas y operativos con inteligencia, contundencia, precaución y proximidad.