Saltillo: Nuevas rutas de transporte público para mejorar movilidad

SALTILLO, Coahuila.- El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Saltillo avanza en el rediseño del sistema de transporte público de la ciudad y prevé poner en operación tres nuevas rutas alimentadoras antes de que concluya 2026, informó su titular, Alberto Salinas. El funcionario explicó que actualmente se cuenta con el diseño de alrededor de 28 rutas alimentadoras, además de dos rutas troncales, como parte de la estrategia para modernizar y ampliar la cobertura del transporte urbano.

"Hay alrededor de 28 diseños más las dos troncales, que son alrededor de 30 rutas las que se tienen", señaló. Salinas detalló que, aunque varios trazos ya están definidos, la puesta en marcha de cada ruta depende de los acuerdos que se establezcan con los concesionarios para concretar su implementación en distintos sectores de la ciudad. Indicó que la prioridad es impulsar aquellos recorridos que beneficien a un mayor número de usuarios y que atiendan zonas con necesidades de movilidad más apremiantes.

En ese sentido, estimó que tres de los diseños podrían entrar en funcionamiento durante el segundo semestre del año. La meta es iniciar operaciones entre julio y agosto para que, hacia octubre, las nuevas rutas ya estén prestando servicio. "Estamos estimando tres de aquí al cierre de año. Esperamos que por ahí de julio o agosto arrancar para tratar de que en octubre ya tengamos al menos otras tres rutas más funcionando", comentó. Con ello, Saltillo cerraría 2026 con seis nuevas rutas en operación dentro del esquema de modernización del transporte público.

Respecto a las zonas que serán atendidas, el director del IMPLAN explicó que los proyectos abarcan distintos puntos de la ciudad, incluyendo sectores del norte, sur, oriente y poniente. Algunas rutas tendrán recorridos cortos para conectar colonias con el centro de Saltillo, mientras que otras buscarán ampliar la cobertura hacia áreas que actualmente carecen de servicio. Uno de los principales objetivos es fortalecer la movilidad en la zona norte de la ciudad, donde actualmente existe una limitada oferta de transporte. Salinas destacó que rutas como la 714, la 716 y la 211 han contribuido a mejorar el acceso hacia sectores laborales, centros comerciales y planteles educativos ubicados en esa área. Añadió que los nuevos trazos mantienen la misma lógica de acercar el transporte a zonas que históricamente han tenido dificultades de conectividad, facilitando el acceso de los usuarios a centros de trabajo, escuelas y espacios de servicios.