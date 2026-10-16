Enrique Martínez y Martínez destaca la sanidad ganadera en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, destacó la importancia de mantener la sanidad e inocuidad en la producción de carne y leche para preservar la competitividad del sector ganadero estatal, ante los retos que representa la presencia del gusano barrenador en el país.

En el marco de la reunión nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, celebró que Saltillo haya sido elegida como sede del encuentro, al considerar que representa una oportunidad para mostrar los avances de Coahuila en materia agropecuaria. "Me da muchísimo gusto que estén aquí en Coahuila, que vean los avances que tiene el estado en materia agropecuaria, en ganadería, pues hemos avanzado mucho", expresó.

Martínez y Martínez señaló que la entidad cuenta con una vocación ganadera natural y se distingue tanto por la producción de carne como por la actividad lechera, sectores que requieren mantener altos estándares sanitarios para continuar compitiendo con los principales productores del país.

Subrayó que Coahuila ha conservado su estatus sanitario, pero advirtió que la problemática del gusano barrenador a nivel nacional también representa un desafío para los productores locales. "Coahuila no había perdido nunca el estatus sanitario, no lo ha perdido todavía, pero con este problema del gusano barrenador a nivel nacional, pues nos vemos afectados también los ganaderos de Coahuila", señaló.

Por ello, insistió en que los ganaderos deben mantener la vigilancia y reforzar las medidas de sanidad e inocuidad, fundamentales para proteger la producción estatal y conservar su posición en el mercado nacional.

El exmandatario consideró que la reunión nacional permite fortalecer la presencia de Coahuila en el sector y refrendar la importancia de la actividad ganadera para la economía de la entidad.