Impulsa IMSS más programas

Saltillo, Coahuila.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa programas que permiten modificar factores de riesgo cardiovascular en las mujeres, fomentar la cultura de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y dar seguimiento por parte de especialistas ante la presencia de padecimientos que representen un daño para la salud de las derechohabientes y trabajadoras.

Durante el “Foro de la Salud Integral para la Mujer y Alerta de Riesgo Cardiovascular” en el Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Célida Duque Molina, señaló que la prevención es el eje rector de todas las intervenciones en el Seguro Social.

Informó que actualmente existen 4.7 millones de derechohabientes en el país con diagnóstico confirmado de diabetes, 7.8 millones tienen hipertensión arterial, al menos el 50% mujeres y se tienen casi 20 millones de consultas de primera vez y subsecuentes solamente por padecimientos de origen cardiovascular. “Eso también se observa en los servicios de urgencias en los servicios de Tercer Nivel y prácticamente en todos los niveles de atención”.

Explicó que para reducir estos indicadores de riesgo, se tienen programas de intervención como PediatrIMSS, en donde se realiza tamizaje cardiaco y para enfermedades congénitas en recién nacidos, seguimiento de sobrepeso, vacunación contra papiloma en niñas de 13 y 14 años, orientación en educación en salud reproductiva y sexual para prevenir embarazos adolescentes.

Célida Duque añadió que posteriormente se otorga el servicio de vigilancia prenatal en las mujeres embarazadas a fin de garantizar una consulta preconcepcional para evitar complicaciones, fortalecimiento del parto sobre la cesárea al contar con 87 salas de prelabor en el país en donde se han atendido a más de 37 mil mujeres.

Precisó que en el IMSS se cuenta con diferentes programas de prevención a través de PrevenIMSS+ en donde se realizan detecciones oportunas desde las primeras etapas de la vida y las detecciones de los padecimientos que afectan a la mujer: diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama, cervicouterino.

“Solamente en lo que va del año hemos otorgado más de 11 millones de chequeos PrevenIMSS, 1.7 millones de detecciones de diabetes, 5.1 millones detecciones de hipertensión arterial, hemos realizado 470 mil mastografías y hemos realizado ya más de un millón de detecciones por Papanicolaou”, dijo.

Subrayó que la epidemiología cambió, la sobrevida incrementó y las mujeres hoy tienen una expectativa de vida de al menos 76 años, actualmente casi el 70 por ciento de las mujeres de más de 20 años presentan algún grado de sobrepeso y obesidad.

Indicó que se impulsará la estrategia “Triada por la salud” con intervenciones basadas en tres “A”: Alimentación saludable, Actividad física y Atención oportuna o A tiempo.

En su mensaje, el director general del Hospital General del CMN La Raza, doctor Guillermo Careaga Reyna, externó que el enfoque que impulsa la directora de Prestaciones Médicas, Célida Duque, plantea la necesidad de actuar en la prevención y detección oportuna de los factores de riesgo cardiovasculares como sobrepeso, obesidad, tabaquismo, dislipidemia e hipertensión arterial, lo cual será en “beneficio de nuestra población en el corto, mediano y largo plazo”.

A su vez, la presidenta del Consejo Directivo de la Fundación IMSS, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, externó que el financiamiento para la investigación en enfermedades de predominio femenino es menor comparado con males que aquejan prioritariamente a varones; además, las mujeres tardan más tiempo en buscar atención médica al priorizar la salud de los demás sobre la propia.

En el marco de la conmemoración del mes de la Salud Integral para la Mujer y Alerta de Riesgo, el IMSS desarrolla del 26 de mayo al 26 de junio un foro con diversos servicios de salud y ponencias en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del CMN La Raza, a fin de prevenir enfermedades y dar atención inmediata a quienes presenten algún indicador de padecimiento que afecte la salud de la mujer.

En el evento inaugural, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS recorrió la feria de la salud instalada afuera del auditorio del Hospital General del CMN La Raza, en la cual se otorgaron servicios de salud a las derechohabientes y trabajadoras del Instituto como medición de la presión arterial, glucosa, perfil de lípidos, pruebas de VPH, toma de peso y talla, orientación sobre estrategias de autocuidado, salud mental y nutrición.