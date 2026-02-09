Cooperación y estabilidad: temas clave en reunión empresarial de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- En medio del panorama desafiante que atraviesa actualmente el sector industrial de la región sureste, a través de la AIERA se informó sobre la reunión quincenal del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), espacio considerado clave para reforzar la coordinación y el trabajo conjunto entre las empresas.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Productos Alimenticios La Moderna, que fungió como sede de la sesión, permitiendo el diálogo abierto entre los representantes de las empresas participantes sobre los retos comunes que enfrenta la industria en la región.

La importancia de la reunión del CLAM

Durante la reunión se subrayó la relevancia de estos encuentros periódicos, ya que permiten el intercambio de experiencias, la construcción de estrategias compartidas y el fortalecimiento de alianzas, particularmente en un contexto marcado por escenarios económicos y operativos complejos.

Impulso a la cooperación empresarial

El Comité Local de Ayuda Mutua mantiene estas sesiones como una herramienta para impulsar la cooperación empresarial, promover una cultura organizacional sólida y generar acciones que contribuyan a la estabilidad y mejora continua del sector industrial en el sureste del país.