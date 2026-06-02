Exconvicto, causa incendio en vivienda de Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-Un incendio presuntamente provocado por un hombre que horas antes había recuperado su libertad del penal varonil, movilizó la mañana de este martes a corporaciones de emergencia y autoridades electorales, luego de que el fuego afectara una vivienda donde se resguardaba material destinado a una casilla electoral del Distrito 15.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 10:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Isabel de Aragón y Villas de San Antonio, en la colonia Hacienda Las Isabeles, donde vecinos reportaron al Sistema de Emergencias 911 una intensa columna de humo que salía del inmueble.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a viviendas cercanas. En el interior de la casa se encontraban Deyanira Guadalupe, de 30 años, y su hija menor de edad, quienes lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, el presunto responsable del incendio es su ex pareja sentimental, Fernando Luna, de 25 años, quien esa misma mañana habría salido del penal varonil, donde permanecía recluido por un proceso relacionado con violencia familiar.

Según la versión proporcionada a las autoridades, el hombre acudió al domicilio e intentó ingresar. Al no conseguirlo, presuntamente prendió fuego a una de las habitaciones y posteriormente huyó del lugar.

Tras sofocar el incendio, personal de Bomberos confirmó daños en mobiliario, prendas de vestir y parte de la estructura de la vivienda. Sin embargo, las afectaciones también alcanzaron un paquete electoral que se encontraba bajo resguardo en el inmueble.

Horas después, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que un acontecimiento fortuito ocurrido en el domicilio de la ciudadana que fungirá como presidenta de la Mesa Directiva de Casilla provocó el deterioro de un paquete electoral correspondiente a la casilla 1666 Contigua 4 del Distrito 15 de Saltillo.

Las autoridades electorales señalaron que el daño sufrido por el paquete impide su utilización durante la jornada electoral del próximo 7 de junio. No obstante, precisaron que cuentan con documentación electoral adicional suficiente para realizar la reposición total del material afectado.

El INE y el IEC indicaron que esta medida forma parte de los protocolos preventivos previstos para atender contingencias durante el proceso electoral local, por lo que aseguraron que la organización de la elección y el ejercicio del voto de la ciudadanía no se verán comprometidos.

Mientras tanto, las autoridades de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable del incendio.

21a Bomberos de Saltillo sofocaron el incendio registrado en una vivienda de la colonia Hacienda Las Isabeles y evitaron que las llamas alcanzaran inmuebles contiguos.

21b La propietaria del domicilio señaló a su ex pareja como el presunto responsable de provocar el fuego horas después de recuperar su libertad del penal varonil.

21c El incendio dañó un paquete electoral correspondiente a la casilla 1666 Contigua 4 del Distrito 15, por lo que autoridades electorales anunciaron la reposición total del material.