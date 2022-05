Incumplen hospitales con normas

SALTILLO, COAH.- Más de 50 hospitales en el Estado han sido acreedores a una multa y suspensión por no cumplir las normas de sanidad, así lo dio a conocer Sergio de la Parra, Sub Secretario de Regulación y Fomento Sanitario en Coahuila.

"De enero a abril se hicieron mil 567 verificaciones y derivado de los resultados, se suspendieron las funciones de 51 centros hospitalarios particulares por no estar regulados con la normatividad que deben tener; de igual manera, se clausuraron servicios en negocios de clínicas de transfusión de sangre, consultorios de medicina general, dentales, laboratorios de análisis y medicina estética", detalló el funcionario.

Otros giros de negocios o establecimientos que se cerraron fueron de elaboración de comida, de quesos, agua potable y hielo, ferreteras, gasolineras, medicina estética, podólogos y de tatuadores.

"Se detectaron locales donde se vendía alcohol a menores, rastros que no contaban con medidas sanitarias adecuadas, lugares donde no se respetaban los lineamientos de laborar libres de humo, así como carnicerías; en estos últimos, fueron en total 885 suspensiones por parte de la Sub Secretaría de Regulación y Fomento Sanitario", añadió.

Sin embargo, los hospitales y ventas de alimentos fueron los establecimientos que encabezaron las multas y suspensiones durante el primer trimestre del 2022 precisamente por no respetar los reglamentos que dicta la vigilancia sanitaria a todos los establecimientos, a través de visitas de verificación, con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente aplicable al giro correspondiente.