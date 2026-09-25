INEGI reporta 2,216 nacimientos de adolescentes en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Un total de 2 mil 216 nacimientos correspondieron a madres de entre 10 y 17 años en Coahuila durante 2025, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra equivale a 9.6 % de los 34 mil 206 nacimientos registrados en la entidad durante ese año, según la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR).

Los registros muestran que la mayor incidencia se presentó entre adolescentes de 16 y 17 años, aunque también se documentaron nacimientos de niñas de edades más tempranas.

Entre las menores de 10 a 14 años se contabilizaron 129 nacimientos, mientras que entre las adolescentes de 15 años se registraron 316 casos.

La cifra aumentó entre las jóvenes de 16 años, con 748 nacimientos, y alcanzó su nivel más alto entre quienes tenían 17 años, con mil 23 registros.

Los nacimientos correspondientes a madres de 17 años representaron casi la mitad del total registrado entre las menores de edad, de acuerdo con los datos de la ENR.

La estadística del INEGI se construye cada año con información proporcionada por las Oficialías del Registro Civil del país, a partir de los registros efectuados con motivo del nacimiento.

Los datos permiten identificar la magnitud del embarazo y la maternidad durante la niñez y adolescencia en Coahuila, con registros que abarcan desde los 10 años.

La presencia de casos en edades tempranas coloca el fenómeno como un asunto que requiere atención desde los ámbitos de salud, educación y protección de niñas y adolescentes.