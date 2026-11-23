SALTILLO, Coah. - A tres años del inicio de su administración, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reportó un avance del 90 % en el cumplimiento de los compromisos establecidos durante su campaña, al presentar un balance de las principales acciones realizadas en seguridad, economía, salud, educación, infraestructura e inclusión social.

En vísperas de su tercer informe de gobierno, el mandatario sostuvo que la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales ha sido fundamental para mantener las condiciones de seguridad y el Estado de derecho, así como para fortalecer la confianza de los inversionistas y favorecer la generación de empleos.

En materia económica, destacó el inicio de operaciones de la empresa Yokohama, proyecto que representa una inversión de 10 mil millones de pesos y contempla la creación de más de mil 500 fuentes de trabajo. Indicó que, ante la llegada de nuevas compañías, su administración trabaja con desarrolladores de parques industriales para garantizar infraestructura y servicios, principalmente en disponibilidad de agua, energía eléctrica y terrenos. También resaltó la colaboración entre empresas, sindicatos, autoridades y universidades para fortalecer la capacitación de los trabajadores y conservar la estabilidad laboral.

En cuanto a conectividad, mencionó la construcción de la carretera Saltillo-Derramadero y las gestiones para impulsar el aeropuerto Saltillo-Ramos Arizpe, con la intención de ampliar las rutas aéreas y mejorar la conexión con destinos nacionales e internacionales. Sobre el aprovechamiento de gas no convencional, Jiménez Salinas afirmó que Coahuila reúne condiciones para desarrollar esta actividad y que existen compañías interesadas, además de contratos previos que permitirían avanzar una vez que el Gobierno federal conceda las autorizaciones necesarias. Añadió que actualmente se realizan pruebas para determinar la disponibilidad de agua no apta para consumo humano, como parte de los estudios relacionados con el posible desarrollo de esta industria.

En el sector salud, informó que fueron rehabilitados los 133 centros de salud, además de realizarse inversiones en el Hospital General, mientras que el suministro de medicamentos alcanza un 85 %. También destacó el alcance de la Tarjeta de la Salud Popular, mediante la cual 40 mil adultos mayores y personas con discapacidad que carecen de seguridad social tienen acceso gratuito a consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio y cirugías.

En educación, enumeró las acciones del programa Level Up para mejorar el aprendizaje del inglés, la ampliación del acceso a internet, la distribución gratuita de útiles escolares y la construcción de techumbres. A estos proyectos sumó la edificación de 16 preparatorias durante este año.

En materia social, mencionó los programas Mejora Coahuila, Mujeres Echadas Pa´ Delante y Jóvenes Pa´ Delante, así como los esquemas de becas, respaldo a emprendedores y apoyos destinados al campo y la protección del medio ambiente. Respecto a los municipios, resaltó la coordinación con los 38 ayuntamientos y una inversión de 3 mil millones de pesos orientada al fortalecimiento de los servicios públicos.

El gobernador adelantó que durante diciembre quedarán definidos los proyectos y las acciones que se desarrollarán en 2027, particularmente en seguridad, turismo, desarrollo económico y obra pública. Asimismo, explicó que su comparecencia ante el Congreso del Estado incluirá un recuento de los resultados y del trabajo institucional correspondiente a los primeros tres años de gobierno. Posteriormente, realizará un informe dirigido a la ciudadanía en la región Carbonífera. Finalmente, destacó la relación de coordinación con el Poder Legislativo, incluida la oposición, para construir acuerdos en asuntos considerados de interés para Coahuila.