Recortes presupuestales no detienen avance de obras en Coahuila

A pesar del recorte presupuestal federal de 800 millones de pesos para lo que resta del año, el Gobierno de Coahuila garantiza la conclusión de las obras proyectadas, así lo aseguró Miguel Ángel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del estado.

El funcionario explicó que el avance de los proyectos no se ha visto afectado gracias a que gran parte del financiamiento proviene del Impuesto Sobre Nómina (ISN), recurso que representa el 80 % del presupuesto destinado a infraestructura en la entidad.

"Al día de hoy seguimos trabajando como iniciamos el año. No hemos sufrido recortes en nuestra área porque dependemos más del ISN que del presupuesto estatal o federal. Tendría que caer la recaudación del ISN para que nos viéramos afectados", precisó Algara Acosta.

El Secretario informó que las principales obras en curso, por ejemplo, en la región sur de Coahuila mantienen su ritmo y serán entregadas durante el último trimestre del año, en el marco del segundo informe del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Entre las obras destacadas mencionó la intervención en Derramadero, el bulevar Nazario Ortiz Garza y el deprimido de Los Pastores, todas en proceso y conforme a lo planeado.

Algara Acosta subrayó que, aunque el impacto de los recortes no se sentirá este año, sí podría haber afectaciones en 2026, sin embargo, reiteró que los recursos del ISN están etiquetados exclusivamente para infraestructura, lo que otorga un nivel importante de certeza financiera.

"Este año estamos bien. Quizá el próximo se refleje algo, pero el ISN, por ley, debe usarse en obras, por eso lo tenemos asegurado", puntualizó.