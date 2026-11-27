SALTILLO, Coah.- La defensa legal de una exempleada de la Casa del Migrante de Saltillo manifestó su disposición para negociar con la institución, luego de que autoridades estatales acudieran a sus instalaciones para realizar el señalamiento de bienes como parte de un procedimiento de embargo derivado de un juicio laboral.

El litigio se originó por el despido injustificado de una abogada del albergue en 2024, cuando tenía siete meses de embarazo, situación que derivó en una demanda laboral que la institución perdió.

Ingrid Vanegas, representante legal de la trabajadora e integrante de la firma Vanegas y Asociados, explicó que la exempleada fue separada de su cargo sin recibir liquidación, finiquito ni las prestaciones de ley correspondientes.

De acuerdo con la abogada, la mujer trabajó aproximadamente cuatro años en la institución, desde 2019, antes de que ocurriera su despido.

Vanegas señaló que el propósito del procedimiento no es perjudicar las actividades humanitarias de la Casa del Migrante ni afectar la atención que proporciona a las personas en contexto de movilidad, sino garantizar que se respeten los derechos laborales de su representada.

Por ello, aseguró que existe disposición de la parte demandante para establecer un acuerdo que permita resolver el conflicto y cumplir con las obligaciones derivadas del juicio.

La diligencia de señalamiento de bienes se realizó con la presencia de autoridades estatales y representantes legales de la trabajadora, como parte del proceso para hacer efectiva la resolución laboral.

La identidad de la exempleada se mantiene bajo reserva a petición propia.