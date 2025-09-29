Inaugurado el Pozo Paraíso III para fortalecer suministro de agua en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de fortalecer el suministro de agua en la ciudad, este lunes se inauguró el Pozo Paraíso III, por parte del Gobierno Municipal, la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, en el Parque Ecológico La Aurora.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, más de 10 mil habitantes del oriente de Saltillo cuentan con mayor caudal de agua potable en viviendas y negocios, de colonias como Magisterio, Los Cerritos, Praderas, Bugambilias y Avícola.

En representación del alcalde Javier Díaz, el presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento del Cabildo de Saltillo, Hugo Alberto Rábago Mar, aseguró que este nuevo pozo es la muestra de lo que el trabajo en conjunto entre el gobierno estatal, municipal, iniciativa privada y sociedad puede hacer en favor de las y los saltillenses.

"Con esta nueva acción, nuestro alcalde Javier Díaz cumple con su compromiso de inaugurar un pozo cada mes, durante este segundo semestre de 2025", afirmó Rábago Mar.

Señaló además que el Pozo Paraíso III es el cuarto en sumarse a la red hídrica municipal desde junio de este mismo año.

Saltillo, con mayor eficiencia de su red de distribución

Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, AGSAL, informó que el Pozo Paraíso III contó con una inversión de 800 mil pesos, y con el cual se obtiene un caudal de 8 litros por segundo que se integra a la red de agua potable en el sector.

"Estas acciones en conjunto se realizan para incorporar un mayor caudal en la ciudad y forman parte de la Fase Dos del Plan Antisequía de AGSAL, con el que se proyecta incorporar seis pozos en total para el final del año", refirió Vicente García.

El gerente de Aguas de Saltillo destacó que sumado a esto, en la capital de Coahuila se trabaja de manera constante en la eficiencia del sistema y red de distribución.

Así como el impulso a la cultura del agua, acción con la que la empresa paramunicipal ganó en días recientes el primer lugar del Premio Nacional de Cultura Hídrica 2025, con su programa Caza Fugas, por parte de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C. (ANEAS).

En días recientes, el Gobierno de Saltillo, AGSAL, y el Gobierno de Coahuila inauguraron el Pozo Paraíso II, con una inversión de 2.1 millones de pesos en este mismo Parque Ecológico al oriente de la ciudad.

En este evento estuvo presente César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos en Saltillo; Francisco Josué Moncada Noh, especialista de Proyectos y Costos de Aguas de Saltillo; Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), así como vecinas y vecinos del sector.