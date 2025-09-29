Intensificación de acciones de bacheo en Saltillo por el Gobierno Municipal

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intensificó sus acciones de bacheo en calles de colonias y avenidas principales de la ciudad.

A través del programa "Aquí Andamos", el Gobierno de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajó en la reparación del pavimento dañado por las lluvias recientes en la calle Paseo del Cortijo, a un costado de Paseo de las Cumbres, de la colonia Lomas de Lourdes.

En este sector sur de la ciudad, las y los habitantes atestiguaron las acciones para eliminar los desperfectos en la carpeta asfáltica, con la finalidad de mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan por este lugar.

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó la reparación del bulevar Vito Alessio Robles, en su cruce con la calle Seferino Domínguez, a la altura de la colonia Nazario Ortiz Garza, al norponiente de la capital de Coahuila.

Asimismo, en el sector oriente, personal municipal realizó acciones de bacheo en la colonia Loma Linda, principalmente sobre la calle Mezquite, entre las calles Guayule y Sotol de este sector habitacional.

Sumado a estas acciones, brigadas del Gobierno de Saltillo trabajaron para mejorar la calle José Galindo, con acciones de bacheo en la colonia La Aurora, al nororiente de la ciudad.

El gobierno a cargo de Javier Díaz González tiene a disposición de la población el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún bache al interior de las colonias y barrios, así como vialidades de la ciudad.