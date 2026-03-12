Reforma electoral en Coahuila genera inquietud en legisladora

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, expresó inquietud ante los posibles efectos del llamado Plan B de la reforma electoral planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que algunas de sus propuestas podrían interferir en las facultades de los poderes locales.

¿Qué preocupa a Luz Elena Morales sobre la reforma electoral?

La legisladora señaló que uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la posible afectación al principio de división de poderes, ya que dentro de los planteamientos se ha mencionado la modificación en la integración de los congresos estatales y de los ayuntamientos.

Morales Núñez explicó que, aunque coincide con la necesidad de mantener medidas de austeridad dentro del servicio público, destacó que el Congreso de Coahuila ya opera con un número reducido de legisladores y con uno de los presupuestos más limitados en comparación con otros congresos del país.

Implicaciones de la reforma electoral en Coahuila

En ese sentido, subrayó que resulta necesario analizar con detenimiento las implicaciones de una reforma que también contempla cambios en el número de regidores en los municipios, lo que impactaría directamente en la estructura de los gobiernos locales.

La diputada indicó que cualquier modificación de esta naturaleza requeriría cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceso que demanda una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. A su juicio, actualmente no existen las condiciones políticas necesarias para concretar una reforma de ese alcance.

Análisis de la reforma electoral en otros estados

Por ello, consideró importante conocer a detalle el contenido del proyecto anunciado por el Ejecutivo federal antes de emitir una postura definitiva sobre sus implicaciones para las entidades federativas.

Finalmente, Morales Núñez señaló que la información presentada por la presidenta también permite comparar el funcionamiento de distintos congresos estatales. En ese contexto, afirmó que en varias entidades gobernadas por Morena existe un mayor número de legisladores y un gasto legislativo más elevado, lo que, dijo, evidencia diferencias en materia de austeridad y transparencia.