Alcalde Javier Díaz González premia a mujeres saltillenses en el Premio Municipal a la Mujer 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Con la entrega del Premio Municipal a la Mujer 2026, el alcalde Javier Díaz González reafirmó su compromiso para seguir impulsando a las mujeres saltillenses y reconocer su talento, fuerza, determinación y compromiso social.

"Hoy más que nunca, y lo digo con mucho orgullo, las mujeres saltillenses están demostrando su liderazgo y capacidad para mejorar su entorno y nuestra comunidad; por eso son protagonistas del presente y del futuro de Saltillo", dijo el alcalde, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Javier Díaz mencionó que la entrega del Premio Municipal a la Mujer 2026 es un justo reconocimiento por parte de la ciudad a la aportación que cada una de las galardonadas ha realizado al desarrollo social, cultural, académico, científico, empresarial y productivo de Saltillo.

"A nuestras galardonadas, reconozco su entrega y dedicación: a Ludivina Leija Rodríguez en la categoría Activismo Social; a Viviana Montserrat Quintana Rodríguez en la categoría Cultural; a Vanessa Martínez Sosa en la categoría Académica y/o Científica; a Carolina Guadalupe Villela Ramos en la categoría Emprendedora; a San Juana Benavides Medrano en la categoría Rural; y a Lucero de Guadalupe Salazar Sánchez en la categoría Industrial", señaló el alcalde de Saltillo.

Díaz González destacó que en su administración todas las acciones tienen como prioridad a las mujeres saltillenses.

"Sus derechos, su seguridad, su desarrollo y sus oportunidades están al centro de nuestro compromiso: avanzamos hacia un futuro más justo y fuerte para toda la ciudad", dijo.

Linda Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, mencionó que las mujeres de Saltillo "somos fuertes, valientes y trabajadoras; mujeres que luchan, construyen y nunca se rinden".

En representación de todas las galardonadas, Lucero de Guadalupe Salazar Sánchez, ganadora del premio en la categoría Industrial, destacó que este reconocimiento a la Mujer 2026 sea un recordatorio para todas y seguir creando espacios donde las mujeres no solo participen, sino también lideren, inspiren y transformen el futuro.

En el evento se contó con la presencia de las Secretarias de Cultura y Medio Ambiente, Esther Quintana Salinas y Susana Estens, respectivamente, así como de Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo; y Karla Daniela Ramos Macías, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad.

Detalles del Premio Municipal a la Mujer 2026

Ludivina Leija Rodríguez, ganadora de la categoría Activismo Social, como rectora del Centro de Estudios Superiores en Gestión Pública ha otorgado becas del 100 por ciento a 37 mujeres en situación vulnerable en la carrera de Contaduría Pública; y como presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo fortaleció la participación de jóvenes, revitalizando el gremio con una visión de futuro basada en ética, inclusión y renovación generacional.

Asimismo, convirtió su restaurante en un espacio de promoción gratuita para artistas plásticos locales, demostrando que el emprendimiento puede generar impacto social y cultural.

Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, ganadora de la categoría Cultural, cuenta con una destacada trayectoria como cantautora, activista y formadora normalista, así como por el impacto social de su obra. A través de su música ha visibilizado la violencia de género, ha dado voz a mujeres históricamente silenciadas y ha generado conciencia sobre la importancia de construir relaciones más justas y saludables.

En la categoría Académica y/o Científica la galardonada fue Vanessa Martínez Sosa, cuya trayectoria se distingue por un impacto estructural en el fortalecimiento de la ciencia, la innovación y la participación femenina en Saltillo.

Su mayor logro es haber generado un cambio estructural verificable: más mujeres participan, compiten y ganan en ciencia e innovación, bajo condiciones reales de igualdad.

Carolina Guadalupe Villela Ramos es la ganadora del premio en la categoría Emprendedora. Fundó y dirige Algorithmics Saltillo, creando un ecosistema de educación tecnológica que impulsa a niñas, niños y jóvenes en programación, robótica e inteligencia artificial, contribuyendo a reducir la brecha digital en la comunidad.

Asimismo, a través de Abiliti ha desarrollado programas de formación en inteligencia artificial y automatización para empresarios y PYMES, fortaleciendo su competitividad.

Complementariamente, mediante Upgrade ha liderado procesos de modernización y transformación digital en pequeñas y medianas empresas, implementando herramientas estratégicas que convierten operaciones tradicionales en sistemas organizados, medibles y escalables.

La categoría Rural reconoció a San Juana Benavides Medrano, conocida por la mayor parte de los habitantes de las comunidades rurales de Saltillo por su gran trayectoria y gestión social que ha desempeñado tanto en su comunidad como en las aledañas.

Lucero de Guadalupe Salazar Sánchez fue la ganadora de la categoría Industrial, quien, desde su rol en BorgWarner Ramos Arizpe, como impulsora del bienestar emocional, creó y coordina el programa BorgWarner Contigo, en vinculación con la Facultad de Psicología de la UAdeC, brindando atención psicológica gratuita dentro de planta, consolidando una cultura donde la salud mental se reconoce como prioridad.

Ha promovido la Semana de la Salud Mental; participó como líder en el proyecto "Lugares que inspiran", ganador del Premio CIAC 2025 en capital humano; ha coordinado iniciativas que fortalecen el tejido comunitario y han contribuido a mantener la certificación como Empresa Socialmente Responsable durante nueve años consecutivos; lideró proyectos como "Abrazando la Diversidad", reconocido con el primer lugar a nivel global dentro de BorgWarner, y promovió programas de inclusión laboral para jóvenes con discapacidad en colaboración con el CAM Laboral.