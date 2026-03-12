Saltillo se consolida como destino atractivo para la inversión en la industria automotriz

SALTILLO, COAHUILA.- La capital de Coahuila mantiene un panorama económico favorable y continúa posicionándose como un destino atractivo para la inversión, particularmente en la industria automotriz, afirmó el alcalde Javier Díaz González.

El edil informó que recientemente el titular de la Secretaría de Economía estatal sostuvo una reunión con directores de desarrollo económico de diversos municipios para revisar proyectos de inversión y estrategias de diversificación económica en la región sureste del estado.

En ese contexto, Díaz destacó que Saltillo se mantiene como el municipio con mayor formalidad laboral en el país, de acuerdo con cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que refleja la solidez de su mercado laboral.

"Los números del Seguro Social nos confirman que Saltillo tiene la mayor cantidad de empleados formales en nuestra entidad", señaló.

Como parte de la estrategia para atraer nuevas inversiones, una comitiva integrada por representantes del Gobierno estatal y de algunos municipios viajará próximamente a Alemania para sostener encuentros con empresas vinculadas al sector automotriz.

Aunque el alcalde no participará directamente, explicó que la ciudad estará representada por personal de la Dirección de Fomento Económico, entre ellos Enrique Garza, quienes se sumarán a la delegación encabezada por autoridades estatales.

La agenda contempla actividades en Hannover, con el objetivo de fortalecer relaciones con compañías del sector y promover proyectos de inversión en la región.

Entre los proyectos que impulsan el dinamismo económico destaca la expansión de Yokohama Rubber Company, cuya planta en la región está por concluir su construcción y contempla posteriormente una segunda fase de crecimiento.

El alcalde subrayó que, pese a la incertidumbre internacional y a los conflictos globales, la región sureste de Coahuila continúa generando confianza entre los inversionistas.

Indicó que además de la industria manufacturera, en Saltillo se mantienen en crecimiento los sectores de servicios y restaurantero, lo que refleja la expansión económica local.

Díaz añadió que factores como la seguridad, la mano de obra calificada, la calidad educativa y la estabilidad económica han permitido que empresas internacionales consideren a la región como un punto estratégico para instalarse, especialmente en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y los cambios en las cadenas globales de suministro.