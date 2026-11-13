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Coahuila

Fija IEC elección de alcaldes para 2027

Las campañas electorales se desarrollarán entre el 4 de abril y el 2 de junio, con una veda electoral previa a la votación.

Por Hilda Sevilla - 13 noviembre, 2026 - 02:21 p.m.
Óscar Daniel Rodríguez, presidente del IEC, informó sobre la aprobación del calendario electoral para renovar los 38 Ayuntamientos de Coahuila.
Óscar Daniel Rodríguez, presidente del IEC, informó sobre la aprobación del calendario electoral para renovar los 38 Ayuntamientos de Coahuila.
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      SALTILLO, COAH.- El próximo 6 de junio de 2027, los coahuilenses acudirán a las urnas para elegir a quienes encabezarán los 38 ayuntamientos del estado, luego de que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobara el calendario oficial del proceso electoral local 2026-2027.

      Óscar Daniel Rodríguez, presidente del organismo electoral, informó que el Consejo General avaló el documento el pasado 12 de noviembre, con el que quedaron establecidos los tiempos y las actividades que deberán cumplirse en cada etapa de la contienda.

      El inicio del proceso electoral

      De acuerdo con la programación, el proceso iniciará formalmente el 1 de diciembre de 2026. En esa misma fecha comenzará la emisión de la convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes, cuya publicación se extenderá hasta el 5 de diciembre.

      Las precampañas están previstas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, mientras que el registro de candidaturas se realizará del 25 al 29 de marzo.

      Posteriormente, las campañas electorales arrancarán el 4 de abril y finalizarán el 2 de junio. A partir del día 3 y hasta el 5 de ese mismo mes se aplicará la veda electoral, como antesala de la jornada de votación del domingo 6 de junio.

      Monitoreo de medios y tiempos oficiales

      Rodríguez también dio a conocer que, durante la sesión, se aprobó el Manual de Procedimientos para monitorear los contenidos noticiosos de radio y televisión relacionados con las precampañas, intercampañas, campañas, veda electoral y jornada electoral.

      Este instrumento permitirá revisar el tratamiento que los medios de comunicación otorguen a las personas aspirantes y candidatas a las alcaldías, mediante criterios y parámetros de evaluación previamente definidos. La intención es proporcionar información que ayude a los ciudadanos a tomar decisiones electorales informadas.

      El documento incluye las disposiciones normativas, los alcances del monitoreo, la metodología de evaluación, los procedimientos para su ejecución y las formas en que se darán a conocer los resultados.

      Distribución de tiempos en medios

      En otro de los acuerdos, el Consejo General aprobó los modelos de distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión, que serán remitidos al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

      Con esta propuesta se busca garantizar que los partidos políticos dispongan de espacios durante las precampañas, intercampañas y campañas, mientras que las candidaturas independientes tendrán acceso a estos tiempos durante sus respectivas actividades proselitistas.

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