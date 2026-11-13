Fija IEC elección de alcaldes para 2027

SALTILLO, COAH.- El próximo 6 de junio de 2027, los coahuilenses acudirán a las urnas para elegir a quienes encabezarán los 38 ayuntamientos del estado, luego de que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobara el calendario oficial del proceso electoral local 2026-2027.

Óscar Daniel Rodríguez, presidente del organismo electoral, informó que el Consejo General avaló el documento el pasado 12 de noviembre, con el que quedaron establecidos los tiempos y las actividades que deberán cumplirse en cada etapa de la contienda.

El inicio del proceso electoral

De acuerdo con la programación, el proceso iniciará formalmente el 1 de diciembre de 2026. En esa misma fecha comenzará la emisión de la convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes, cuya publicación se extenderá hasta el 5 de diciembre.

Las precampañas están previstas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, mientras que el registro de candidaturas se realizará del 25 al 29 de marzo.

Posteriormente, las campañas electorales arrancarán el 4 de abril y finalizarán el 2 de junio. A partir del día 3 y hasta el 5 de ese mismo mes se aplicará la veda electoral, como antesala de la jornada de votación del domingo 6 de junio.

Monitoreo de medios y tiempos oficiales

Rodríguez también dio a conocer que, durante la sesión, se aprobó el Manual de Procedimientos para monitorear los contenidos noticiosos de radio y televisión relacionados con las precampañas, intercampañas, campañas, veda electoral y jornada electoral.

Este instrumento permitirá revisar el tratamiento que los medios de comunicación otorguen a las personas aspirantes y candidatas a las alcaldías, mediante criterios y parámetros de evaluación previamente definidos. La intención es proporcionar información que ayude a los ciudadanos a tomar decisiones electorales informadas.

El documento incluye las disposiciones normativas, los alcances del monitoreo, la metodología de evaluación, los procedimientos para su ejecución y las formas en que se darán a conocer los resultados.

Distribución de tiempos en medios

En otro de los acuerdos, el Consejo General aprobó los modelos de distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión, que serán remitidos al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con esta propuesta se busca garantizar que los partidos políticos dispongan de espacios durante las precampañas, intercampañas y campañas, mientras que las candidaturas independientes tendrán acceso a estos tiempos durante sus respectivas actividades proselitistas.