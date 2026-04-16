Invasión de banquetas en Frontera: autoridades toman medidas

FRONTERA, COAHUILA.- Ante la creciente invasión de banquetas en el Par Vial, la Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera pondrá en marcha un programa de ordenamiento para evitar que vecinos continúen utilizando los espacios peatonales como estacionamiento.

El director de la dependencia, José Ibarra Guajardo, informó que esta problemática se detectó tras las modificaciones realizadas en el Par Vial, donde las banquetas quedaron más amplias, situación que ha sido aprovechada por algunos ciudadanos para estacionar sus vehículos.

"Desde el lunes nos dimos cuenta sobre la invasión a la vía peatonal, donde los vecinos las están utilizando como cocheras, y eso está afectando a las personas que tienen alguna discapacidad, poniéndose en riesgo", señaló el funcionario.

Detalló que estas prácticas han sido identificadas principalmente en la calle Emilio Carranza, en la colonia Occidental, así como en el cruce de Progreso con Almadén, donde los automovilistas obstruyen el paso de peatones.

Ante ello, se lanzará una campaña de concientización dirigida a la población para evitar este tipo de acciones, además de que no se descartan sanciones para quienes reincidan en ocupar las banquetas de manera indebida.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar los espacios destinados al tránsito peatonal, especialmente para garantizar la seguridad de adultos mayores y personas con discapacidad.