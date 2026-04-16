Inicia rehabilitación integral de plaza en Ampliación Colinas del Sur

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, dio el banderazo para iniciar la rehabilitación integral de la plaza de la colonia Ampliación Colinas del Sur, obra que fue propuesta y votada por los vecinos a través del programa Participa Saltillo, proyecto que también se suma al esquema "Activa tu Parque".

Díaz González agradeció a la empresa HEB, que hará una aportación de 600 mil pesos para este proyecto; dijo que con esto se beneficiará a miles de personas que habitan ese sector de la ciudad, quienes ahora tendrán un espacio digno para la convivencia, la práctica deportiva y la realización de eventos culturales.

"También contamos con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas; con él y su gobierno compartimos una visión muy clara: fortalecer los espacios públicos es fortalecer la seguridad y la convivencia de nuestras familias", comentó el Alcalde a quienes asistieron al evento.

El Alcalde recordó que, a través de Activa tu Parque, con el apoyo de la iniciativa privada, se rehabilitaron de manera integral 10 plazas públicas, con una inversión global de 35 millones de pesos.

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, dijo que es muy importante la labor que hace el alcalde Javier Díaz González al involucrar a la ciudadanía en su proyecto de gobierno.

"Javier Díaz es un alcalde de territorio, que siempre escucha las peticiones de la gente y trabaja todos los días para atender sus necesidades; Saltillo está muy agradecido con la labor que realiza su Presidente Municipal", comentó el legislador.

El director de Fomento Económico del municipio, Enrique Garza Naranjo, agradeció a la empresa HEB por sumarse a este importante proyecto para rehabilitar la plaza de Ampliación Colinas del Sur.

Garza Naranjo comentó que los trabajos a realizar son la atención al foro ya existente, colocación de juegos infantiles, rehabilitación de la cancha para transformarla a futbol con pasto sintético y nuevas porterías, así como instalación de malla ciclónica.

Además, el mejoramiento de banquetas y rampas de acceso, construcción de gradas y de bancas de concreto, instalación de mesas de ajedrez y de ping-pong, aplicación de pintura, limpieza general, reforestación y poda de arbolado.

El representante de HEB y de Mi Tienda del Ahorro, Branic Vladimir Roque Escobedo, felicitó al alcalde Javier Díaz González por implementar estos proyectos en los que se beneficia a la ciudadanía a través de un trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada.

"Uno de nuestros valores como organización es mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, clientes, proveedores, pero también de nuestra comunidad, por eso estamos orgullosos de participar en estos proyectos", comentó Roque Escobedo.

En representación de las y los vecinos de ese sector, Edgardo Charlione destacó la importancia de que esta plaza sea rehabilitada por completo, ya que será un espacio digno para fortalecer la comunidad en ese sector sur de la ciudad.

En el evento también estuvo el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el presidente del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque, Rodrigo José Garza; el director del Implan Saltillo, Alberto Salinas de las Fuentes; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emanuel Olache Valdés; la coordinadora de sector, Guadalupe Ramos; integrantes del Comité Pro Obra y del Consejo de Activa tu Parque, así como vecinas y vecinos de ese sector de Saltillo.