Tragedia en Saltillo: bebé de dos meses fallece en IMSS

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este jueves, un bebé de apenas dos meses de edad perdió la vida en Saltillo. El menor, identificado como Dylan, ingresó al área de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 82 del IMSS, acompañado de su madre, quien relató que el pequeño se encontraba inconsciente y no reaccionaba.

El personal médico revisó al infante, pero al momento de la valoración confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madre de Dylan informó que, durante la madrugada, al encontrarse en su domicilio en la colonia Los Nogales, notó que el bebé no respondía. Decidió trasladarlo por sus propios medios a la clínica 82, donde finalmente fue declarado sin vida.

De acuerdo con su testimonio, el día anterior ya había llevado al menor a la misma unidad médica debido a que presentaba malestares, llanto constante y una irritación en la garganta. En aquella visita le recetaron medicamento y lo enviaron a casa. Sin embargo, durante la noche el bebé presentó episodios de vómito que culminaron en la emergencia de este jueves.

Tras el reporte médico, agentes de la FGE acudieron al hospital para recabar el testimonio de la madre y ordenar el levantamiento del cuerpo. Al no encontrarse lesiones visibles que explicaran la causa de la muerte, se dispuso el traslado del menor al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado que exista una investigación por omisión de cuidados u otro tipo de responsabilidad, quedando pendiente el dictamen oficial de la necropsia para esclarecer lo ocurrido.