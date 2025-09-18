Trabajadores del Hospital Universitario de Saltillo se manifiestan por sueldos desproporcionados

SALTILLO, COAHUILA.- Trabajadores del Hospital Universitario (HU) de la UAdeC en Saltillo se manifestaron este jueves para exigir auditorías internas, despidos de directivos y un ajuste igualitario de salarios, tras señalar que existen sueldos desproporcionados en puestos de nueva creación.

Durante la protesta, el personal acordonó con cinta amarilla algunos pasillos de la institución, bloqueando el acceso a la oficina de la dirección. Los inconformes advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta concretar una reunión que diera salida a sus demandas.

Entre las principales quejas, denunciaron que en las últimas semanas se ha manejado medicamento caducado y que se han realizado contrataciones de personal de confianza con sueldos superiores a los del resto del personal médico. Estas prácticas, aseguraron, han generado sospechas sobre una mala administración financiera.

Los manifestantes, que pidieron permanecer en el anonimato, afirmaron que las contrataciones "irregulares" iniciaron hace un par de meses y que, a partir de ellas, comenzaron a destaparse otras problemáticas internas que los llevaron a organizar la protesta.

Tras varias horas de tensión, el director del hospital, Lauro Cortés, sostuvo una reunión privada con los trabajadores, aunque hasta el momento no se ha informado si se alcanzaron acuerdos ni cuáles serán las medidas que tomará la institución frente a las demandas.