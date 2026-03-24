Inversión millonaria en obras sociales y urbanas en Saltillo durante 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz informó que durante 2026 se llevará a cabo una inversión superior a los mil millones de pesos en obras sociales, urbanas y de infraestructura en el municipio, esto gracias al gobierno del estado encabezado por Manolo Jiménez.

El edil detalló que, como parte del arranque del programa estatal de obras sociales anunciado recientemente en Piedras Negras, Saltillo recibirá más de 300 millones de pesos destinados específicamente a acciones sociales prioritarias.

Estos recursos se aplicarán en rubros como pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de calles, electrificación, agua potable, drenaje, así como en la construcción de techumbres en escuelas y espacios públicos.

Más de 300 millones para acciones prioritarias

Asimismo, se contemplan intervenciones en comunidades rurales, incluyendo techos para viviendas, desazolve de pozos en ejidos como Abrevadero y mejoras en caminos rurales, con el objetivo de reducir rezagos y elevar la calidad de vida de los habitantes.

Díaz destacó que, adicionalmente, se desarrollarán grandes obras de infraestructura que elevarán la conectividad y el desarrollo urbano de la ciudad, como la ampliación de la carretera a Derramadero, la construcción del puente en Misión Cerritos, la fosa número ocho del relleno sanitario y la prolongación del bulevar Nazario Ortiz para conectar con la carretera a Torreón.

Inversión total en infraestructura

El alcalde subrayó que, tan solo en obras sociales, la inversión conjunta entre estado y municipio supera los 300 millones de pesos, mientras que el monto total en infraestructura para este año rebasa los 800 millones de pesos, sin considerar proyectos estratégicos en materia de agua.

En ese sentido, señaló que recientemente se incorporó un pozo con capacidad de 80 litros por segundo en la zona de Carneros, y se encuentran en proceso nuevos proyectos para fortalecer el abasto de agua en distintas áreas del municipio.

El programa "Activa tu Parque", desarrollado en conjunto con la iniciativa privada, también tendrá un papel relevante, con una inversión acumulada estimada en 60 millones de pesos entre 2025 y 2026. A ello se suman acciones del programa "Colonias al 100", enfocado en mejorar integralmente los sectores urbanos.

Mejoras en seguridad pública

En materia de seguridad, el alcalde informó sobre la rehabilitación total del "Nido", base del Grupo de Reacción Sureste (GRF), ubicada en el bulevar Colosio, donde se invirtieron más de 2 millones de pesos para modernizar instalaciones como dormitorios, baños, comedor y áreas de convivencia.

"Estamos hablando de una inversión muy importante que sigue consolidando a Saltillo como una ciudad competitiva y de vanguardia", expresó el alcalde.