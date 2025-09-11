Avanza obra de pavimentación en colonia La Gloria de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno a cargo del alcalde Javier Díaz González informó que la obra de pavimentación en la colonia La Gloria, registra un 45 por ciento de avance general en sus trabajos.

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública municipal, las y los vecinos del sector poniente de la ciudad comienzan a disfrutar de los resultados de esta obra que realiza el Gobierno de Saltillo con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que cuenta con una inversión de casi 8 millones de pesos.

Estas acciones se efectúan en la calle Ricardo Flores Magón, en el tramo que comprende de la calle 2 a la calle Real, y que representa 800 metros lineales de trabajos de compactación, nivelación de terreno, colocación de carpeta asfáltica y renivelación de brocales, entre otros.

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo construye casi 2 mil 500 metros de banquetas en este punto del sector habitacional.

El alcalde Javier Díaz González afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal con la que se busca elevar la calidad de vida de la población, así como ofrecer una ciudad digna y mejor para vivir.

De igual manera, el Gobierno Municipal mejora la accesibilidad y movilidad en este sector de la ciudad, lo cual beneficiará a comercios y habitantes del lugar.

Estos trabajos se suman a los realizados por la Presidencia Municipal en los distintos sectores de la ciudad y en colonias como Nueva esperanza, Loma Blanca, Ricardo Flores Magón, Virreyes, entre otras más.