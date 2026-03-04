Luis Olivares advierte sobre la importancia de la cautela en Coahuila

HILDA SEVILLA / LA VOZ

SALTILLO, COAH.- Luis Olivares, Secretario de Economía en Coahuila, afirmó que ante el contexto internacional y los movimientos económicos que se registran en distintas regiones del país, Coahuila mantiene una postura de atención y cautela para evitar afectaciones en su dinámica de inversión y empleo.

Detalló que si bien muchos acontecimientos ocurren fuera del estado, el impacto puede sentirse de manera indirecta, sobre todo porque Coahuila cuenta con una sólida presencia de capital extranjero y compite en un entorno nacional e internacional.

"Debemos estar atentos a lo que sucede en el mundo y procurar que afecte lo menos posible nuestra operación en el estado", indicó.

Acciones de la autoridad

En materia de atracción de inversiones, el funcionario estatal confirmó la llegada de tres nuevas empresas, algunas de ellas vinculadas a movimientos estratégicos derivados de situaciones recientes en otras entidades del país en el tema de inseguridad, particularmente en Jalisco.

Sin embargo, precisó que Coahuila compite con estados que llevan décadas de ventaja en sectores específicos como el tecnológico, por lo que la estrategia es posicionarse como una alternativa sólida para compañías que buscan diversificar o relocalizar operaciones.

"Jalisco tiene una trayectoria importante en la industria tecnológica, pero creemos que Coahuila puede aprovechar oportunidades y ofrecer condiciones favorables", señalaron.

Detalles confirmados

Respecto al comportamiento del empleo durante febrero, Olivares indicó que aún se encuentran a la espera de las cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales serán compartidas una vez que se publiquen.