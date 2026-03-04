Continúan las labores de reparación de pavimento en Misión Cerritos

SALTILLO, COAHUILA.- Luego de que el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde Javier Díaz González arrancaran el programa "Colonias al 100" en Misión Cerritos, las acciones de reparación de pavimento continúan en ese sector.

En esta colonia, cuadrillas municipales atendieron peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y repararon diversos puntos sobre la calle Prolongación Imperio Turco, entre el bulevar Misión Santa Lucía y la calle Misión de San Andrés.

Acciones de la autoridad

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el Gobierno de Saltillo realiza trabajos en diversos puntos de la carpeta asfáltica dañada en calles de colonias y vialidades principales, como los bulevares Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo, y Venustiano Carranza, al norte de la capital de Coahuila.

En estos puntos, personal municipal trabaja con apoyo de maquinaria especializada a base de calor, con la que eliminan tramos de pavimento dañado y aplican asfalto caliente, además de realizar acciones de nivelación de superficie y compactación.

"Trabajamos de manera estratégica y constante para atender los tramos con mayor desgaste y brindar a las y los saltillenses, calles más seguras y funcionales", expresó el alcalde Javier Díaz.

Detalles confirmados

Sumado a esto, brigadas municipales realizan labores de sellado de grietas mediante maquinaria innovadora en distintos tramos del bulevar Venustiano Carranza, como parte del mantenimiento preventivo para evitar fisuras y mayores daños en el pavimento.

De manera simultánea, brigadas de Infraestructura y Obra Pública realizan labores similares en el fraccionamiento Saltillo 2000, sobre el bulevar Javier García Villarreal, en el tramo que comprende del bulevar Catedral de Santiago al periférico Luis Echeverría Álvarez.

Asimismo, trabajan en la colonia Río Bravo, sobre la calle Prolongación Martín Enríquez, del bulevar Vito Alessio Robles al bulevar Isidro López Zertuche; y en la colonia Morelos, sobre el bulevar Morelos, en el tramo de las calles 16 a la 22.