Contactanos

Coahuila

Liliana Salinas impulsa programa para jóvenes en Coahuila

El objetivo es que los jóvenes finalicen sus estudios o consigan empleo estable.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 04 marzo, 2026 - 07:37 p.m.
Liliana Salinas impulsa programa para jóvenes en Coahuila
Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, destacó que el programa evitará que jóvenes egresen de casas hogar sin acompañamiento al cumplir 18 años.

SALTILLO, COAHUILA.- En Coahuila, cumplir 18 años ya no significará abandonar automáticamente una casa hogar. La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas, dio a conocer un programa de Casas de Atención Social dirigido a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y que provienen de albergues públicos o de organismos de la sociedad civil.

"Es como con los hijos propios", expresó. "No podemos decir: ´ya cumplió 18 años, lo ponemos en la puerta y que Dios lo bendiga´".

El programa de apoyo a jóvenes

El proyecto contempla que los jóvenes permanezcan bajo acompañamiento institucional hasta que concluyan sus estudios o cuenten con un empleo estable que les permita caminar por sí solos.

En una primera etapa, se habilitarán dos espacios: uno en Saltillo y otro en Torreón.

Salinas estimó que ambas casas podrían estar listas en un plazo aproximado de dos meses. Actualmente, el apoyo ya se brinda de manera transitoria, manteniendo a los jóvenes en las casas de atención social hasta que se cuente con instalaciones formales.

En Saltillo, por ahora, solo un joven se encuentra en esta etapa de transición; mientras que en Torreón el número es mayor, aunque no se precisó la cifra exacta. En total, se estima que alrededor de 20 jóvenes —entre hombres y mujeres— podrían integrarse al programa.

Requisitos para el programa

Para ingresar a las Casas de Atención Social para mayores de 18 años, los beneficiarios deben provenir de casas hogar estatales, municipales o de organismos civiles, como las que operan en municipios como Monclova o Piedras Negras, estas últimas en algunos casos administradas por la diócesis local.

El objetivo central es claro: que los jóvenes concluyan una carrera profesional. Para quienes opten por no seguir estudios universitarios, se impulsará su capacitación laboral y vinculación a un empleo formal.

Cada participante cuenta ya con un plan de vida personalizado, diseñado para fortalecer habilidades, metas profesionales y autonomía emocional y económica.

En Torreón, el esquema opera actualmente con el apoyo de un organismo de la sociedad civil mediante un sistema de familias padrinas, quienes acompañan y becan a los jóvenes en sus estudios. El Gobierno del Estado busca fortalecer este modelo e hizo un llamado a asociaciones y ciudadanía para sumarse al apadrinamiento.

"Lo importante es acompañarlos", subrayó Salinas, destacando que el seguimiento continuará hasta que exista certeza de que cada joven puede sostenerse de manera independiente.

1 / 1
Liliana Salinas impulsa programa para jóvenes en Coahuila
La Casa de Atención Social en Saltillo podría quedar habilitada en un plazo máximo de dos meses.

  • Liliana Salinas impulsa programa para jóvenes en Coahuila

    La Casa de Atención Social en Saltillo podría quedar habilitada en un plazo máximo de dos meses.

  • Liliana Salinas impulsa programa para jóvenes en Coahuila
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados