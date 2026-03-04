Liliana Salinas impulsa programa para jóvenes en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- En Coahuila, cumplir 18 años ya no significará abandonar automáticamente una casa hogar. La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas, dio a conocer un programa de Casas de Atención Social dirigido a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y que provienen de albergues públicos o de organismos de la sociedad civil.

"Es como con los hijos propios", expresó. "No podemos decir: ´ya cumplió 18 años, lo ponemos en la puerta y que Dios lo bendiga´".

El programa de apoyo a jóvenes

El proyecto contempla que los jóvenes permanezcan bajo acompañamiento institucional hasta que concluyan sus estudios o cuenten con un empleo estable que les permita caminar por sí solos.

En una primera etapa, se habilitarán dos espacios: uno en Saltillo y otro en Torreón.

Salinas estimó que ambas casas podrían estar listas en un plazo aproximado de dos meses. Actualmente, el apoyo ya se brinda de manera transitoria, manteniendo a los jóvenes en las casas de atención social hasta que se cuente con instalaciones formales.

En Saltillo, por ahora, solo un joven se encuentra en esta etapa de transición; mientras que en Torreón el número es mayor, aunque no se precisó la cifra exacta. En total, se estima que alrededor de 20 jóvenes —entre hombres y mujeres— podrían integrarse al programa.

Requisitos para el programa

Para ingresar a las Casas de Atención Social para mayores de 18 años, los beneficiarios deben provenir de casas hogar estatales, municipales o de organismos civiles, como las que operan en municipios como Monclova o Piedras Negras, estas últimas en algunos casos administradas por la diócesis local.

El objetivo central es claro: que los jóvenes concluyan una carrera profesional. Para quienes opten por no seguir estudios universitarios, se impulsará su capacitación laboral y vinculación a un empleo formal.

Cada participante cuenta ya con un plan de vida personalizado, diseñado para fortalecer habilidades, metas profesionales y autonomía emocional y económica.

En Torreón, el esquema opera actualmente con el apoyo de un organismo de la sociedad civil mediante un sistema de familias padrinas, quienes acompañan y becan a los jóvenes en sus estudios. El Gobierno del Estado busca fortalecer este modelo e hizo un llamado a asociaciones y ciudadanía para sumarse al apadrinamiento.

"Lo importante es acompañarlos", subrayó Salinas, destacando que el seguimiento continuará hasta que exista certeza de que cada joven puede sostenerse de manera independiente.