Empresas y unidades móviles se suman al Programa de Verificación Vehicular 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, destacó la buena respuesta que se ha tenido por parte de empresas e instituciones de la localidad, las cuales se han sumado, a través de las unidades móviles, al Programa de Verificación Vehicular 2026 que puso en marcha el alcalde Javier Díaz González en el mes de enero.

Olache Valdés dijo que, gracias a la inversión realizada por el alcalde Javier Díaz González, se cuenta con equipo moderno y unidades móviles que pueden ofrecer este servicio a organizaciones de diversos giros en diferentes sectores del municipio.

"Agradecemos a las organizaciones responsables que se han sumado a este Programa de Verificación Vehicular; a las que estén interesadas las invitamos a que hagan la solicitud formal a fin de agendarlas en la programación que tenemos de este servicio", comentó Olache Valdés.

Acciones de la autoridad

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable dio a conocer que hasta el momento han acudido a organizaciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, la empresa Rysine, la Auditoría Superior del Estado, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Carolina, el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, Giasa, Neapco e Ibsom, por mencionar algunas, en donde se han verificado casi mil vehículos.

Olache Valdés comentó que en estas visitas se verifican unidades de la flotilla de las organizaciones, pero también los automóviles de las y los trabajadores que así lo solicitan, con un costo, en lo que resta del mes de marzo, de 28 pesos con 40 centavos.

Detalles confirmados

El funcionario municipal agradeció el apoyo de cámaras empresariales de la región como Coparmex, Canacintra y Canaco, que han promovido este servicio entre las empresas afiliadas a su gremio.

Emmanuel Olache dio a conocer que las organizaciones pueden solicitar este servicio de verificación vehicular móvil en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal, en la esquina de Presidente Cárdenas y Purcell, o bien llamando al teléfono 844-414-49-29.

Impacto en la comunidad

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó la importancia de que empresas y particulares verifiquen sus vehículos, ya que esto representa un granito de arena para, en conjunto, promover el cuidado del entorno natural.