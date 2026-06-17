Refuerzan campaña de barrido contra gusano barrenador en Nava

NAVA, COAH. – Productores ganaderos de Nava participaron en una campaña de barrido contra el gusano barrenador, una acción preventiva orientada a proteger la salud animal y fortalecer la actividad pecuaria en el municipio.

Las labores permitieron realizar revisiones y acciones de vigilancia enfocadas en la detección oportuna de esta plaga, considerada una amenaza para el ganado y para la economía de las familias que dependen del sector agropecuario.

La importancia de la prevención

Ganaderos de la región destacaron la importancia de mantener este tipo de campañas de prevención, ya que contribuyen a reducir riesgos sanitarios y a preservar las condiciones de los hatos, especialmente ante la preocupación que existe por la presencia de casos en otras zonas del país.

Además de proteger a los animales, las acciones buscan generar conciencia entre los productores sobre la importancia de reportar cualquier anomalía y mantener medidas de cuidado que ayuden a evitar la propagación de enfermedades y plagas.

Compromiso de las autoridades y productores

La jornada formó parte de los esfuerzos para fortalecer la sanidad pecuaria y brindar mayor seguridad a una de las actividades económicas más importantes para numerosas familias de Nava y la región.

Las autoridades y productores reiteraron su compromiso de continuar con este tipo de acciones preventivas de manera coordinada para proteger el sector ganadero.