Saltillo: Fiscalía investiga caso de Leyla por agresión y privación de libertad

SALTILLO, COAHUILA.- La investigación por el caso de Leyla, una joven de 22 años que denunció haber sido privada de la libertad y agredida en Saltillo, avanzó este martes luego de que la carpeta fuera oficialmente turnada a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Esta instancia será la encargada de integrar todas las actuaciones y dar seguimiento puntual al proceso.

¿Qué ocurrió?

Julio Loera, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, explicó que su área interviene únicamente cuando se le solicita apoyo, pues el caso quedó completamente bajo la conducción de la fiscalía especializada.

Indicó que actualmente se revisan las declaraciones, indicios y circunstancias para determinar si los hechos relatados por la joven coinciden con los resultados de las diligencias.

Loera detalló que el procedimiento se encuentra en una fase de análisis, donde se busca confirmar o descartar elementos de la versión presentada por la joven, quien aseguró haber sido retenida, golpeada y agredida sexualmente entre el 16 y 17 de noviembre. Subrayó que, hasta ahora, no existe una conclusión definitiva.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El funcionario recordó que la Fiscalía puede iniciar investigaciones aun sin denuncia formal cuando se trata de delitos que se persiguen de oficio, especialmente en casos donde surgen reportes públicos o indicios que ameritan verificación.

Esto permite revisar de manera integral la información relacionada con hechos como los señalados en la denuncia de Leyla.

Por el momento, la dependencia mantiene las diligencias abiertas y continúa con entrevistas, revisiones y otros procedimientos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades señalaron que cualquier avance será informado una vez que existan datos firmes derivados de la investigación.