Invita UAC a concierto de ‘The Beatles 2017’

SALTILLO, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Extensión Universitaria, invita al público en general al “The Beatles concierto a beneficio 2017”, el domingo 3 de diciembre a las 18:00 horas en el Paraninfo del Ateneo Fuente.

Con el lema “Esta Navidad pintemos una sonrisa a los niños más necesitados”, se busca recaudar juguetes para entregar en las comunidades rurales de los municipios de Parras de la Fuente y de General Cepeda, para llevar a niñas y niños un motivo de alegría y felicidad al compartir con ellos regalos en estas importantes fechas.

Mariano Guerra, Subcoordinador de Servicios de Extensión Universitaria, informó que el concierto es un espacio de convivencia y esparcimiento en donde se disfrutará de buena música, pero sobre todo aportar con la buena voluntad de los asistentes, juguetes que se repartirán a niñas y niños que más lo necesitan.

Dijo que The Trippers y ahora White Shark, son las agrupaciones que han apoyado este concierto tributo a The Beatles, a quienes agradeció que de manera desinteresada participen anteponiendo su interés por servir a los demás.

Edgar Fuantos, estudiantes de la Facultad de Economía e integrante de Lobos al Rescate, explicó que esta organización estudiantil acude al concierto, recolecta los juguetes y organiza la entrega en las comunidades rurales, “Como universitario me siento muy comprometido con este tipo de proyectos, para regresarle a la sociedad algo de lo que me da al estudiar en una institución pública”, afirmó.

Por su parte David González integrante del grupo White Shark, destacó que, al celebrar el décimo aniversario y formar parte de esta actividad, participan con orgullo en este concierto, del cual dijo tendrá una dinámica distinta ya que se denomina “Como en la Radio”, los conductores de los programas Octopus Garden y Abbey Road Studio reseñarán la biografía de las 3 etapas del grupo británico y el White Shark interpretarán melodías que inmortalizaron al cuarteto de Liverpool de los años sesentas.

La entrada al concierto por persona será un juguete nuevo o en buen estado; los juguetes recaudados posteriormente serán entregados a niñas y niños el 11 de diciembre por Lobos al Rescate en los ejidos El Porvenir, Santa María, Candelaria, Requena, San José de Maoma, Pomona y El Sol, comunidades que año con año Extensión Universitaria lleva la Posada juguetes, dulces y piñatas y las Damas Voluntarias de la UA de C llevan apoyos para las señoras y señores de la tercera edad.

En el concierto se recaudan aproximadamente 800 juguetes; además de la aportación que realizan los estudiantes de la UA de C, ya que cada escuela y Facultad realiza lo propio al adoptar una comunidad rural en los municipios de Piedras, Negras, Acuña, Rosita, Matamoros, San Pedro, Torreón y Saltillo.

Año con año la Universidad Autónoma de Coahuila, realiza este evento en el que se demuestra su compromiso social con la población en general y contribuye a la formación de los universitarios con valores como la solidaridad y la ayuda

